Bill Gates'ten dikkat çeken öngörü: Grip salgını mRNA aşısı ile son bulacak!

Katıldığı bir podcast yayınında gündeme dair konuşan konuşan Microsoft’un kurucu ortağı Bill GatesGates, mRNA teknolojisiyle geliştirilen Pfizer- BioNTech ile Moderna'nın sadece koronavirüste değil diğer hastalıklarda da etkili olabileceğini açıkladı.
Bir süre önce boşandığı eşi ile birlikte destek verdiği Bill & Melinda Gates Vakfının sağlık sektörüne büyük yatırımlar yaptığının altını çizen Gates, daha sonra mRNA aşılarının koronavirüs nedeniyle hastaneye yatış oranlarında düşüşe neden olduğunu ve bu aşıların diğer hastalıklar içinde etkili olabileceğini düşündüğünü söyledi.
mRNA' aşısını çok daha iyi bir grip aşısı yapmak için kullanacaklarını belirten Bill Gates, bu çalışmalarla birlikte soğuk algınlığı ve grip gibi salgın hastalıklardan da bu sayede kurtulmayı planladıklarını dile getirdi.
Bir süre önce boşandığı eşi ile birlikte destek verdiği Bill & Melinda Gates Vakfının sağlık sektörüne büyük yatırımlar yaptığının altını çizen Gates, daha sonra mRNA aşılarının koronavirüs nedeniyle hastaneye yatış oranlarında düşüşe neden olduğunu ve bu aşıların diğer hastalıklar içinde etkili olabileceğini düşündüğünü söyledi.
mRNA' aşısını çok daha iyi bir grip aşısı yapmak için kullanacaklarını belirten Bill Gates, bu çalışmalarla birlikte soğuk algınlığı ve grip gibi salgın hastalıklardan da bu sayede kurtulmayı planladıklarını dile getirdi.