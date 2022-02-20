DÜNYA
20 Şubat 2022 - 11:01

Bill Gates'ten olay yorum: Başka bir pandemi daha gelecek!

Microsoft'un kurucu patronu Bill Gates, koronavirüs ve salgın hastalıklara ilişkin yaptığı bir yorumda dünyanın başka bir pandemi daha göreceğini abu pandeminin farklı bir patojen olacağını söyledi.

DÜNYA
20 Şubat 2022 - 11:01
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bill Gates'ten olay yorum: Başka bir pandemi daha gelecek!
2015 yılı içerisinde TED konuşmasına katılan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, o konuşmasında dünyanın bir pandemiye hazır olmadığını söylemişti. Gates'in bu konuşması koronavirüs pandemisi orya çıktığında tekrar gündeme gelmiş ve oldukça fazla spekülasyona neden olmuştu. 








Bill Gates, koronavirüs pandemisi ve salgın hastalıklara ilişkin yeniden dikkat çeken bir iddia daha ortaya attı. Almanya’daki Münih Güvenlik Konferansına katılan Gates, CNBC’ye açıklamalarda bulundu ve konuşması sırasında Kovid-19 aşısından dolayı pandemide ağır hastalanma risklerinin çok düştüğünü söyledi. Diğer taraftan da Kovid-19'un aslında yaşlı veya obeziteyle artık bağlantılı hale geldiğini de dikkat çeken Gates, bu risklerinde ciddi bir şekilde düşüş kaydettiğini gözlemlediklerini aktardı.

Yaptığı açıklamalarda ayrıca endişe yaratacak bir öngörüde daha bulunan Bill Gates, koronavirüs salgını sonrası dünyanın bir pandemi daha göreceğini ve bu pandemide farklı bir patojen olacağını söyledi. Hastalığa dopru yaklaşım yapılması halinde erkenden önlenebilineceğini belirten Gates, işte o zaman o hastalığı Kovid-19’da olduğu gibi küresel hale gelmeyeceğini kaydetti.


 
EDİTOR
Elvan
Elvan
İlginizi Çekebilir
Savaşa 'Hayır' diyen Putin ordusunu geri çekti!
Savaşa 'Hayır' diyen Putin ordusunu geri çekti!
Bill Gates'ten dikkat çeken öngörü: Grip salgını mRNA aşısı ile son bulacak!
Bill Gates'ten dikkat çeken öngörü: Grip salgını mRNA aşısı ile son bulacak!
Son Haberler
Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna dahil oluyor!
Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna dahil oluyor!
Aslı Enver ve Önder Öztarhan ilişkisi evlilik yoluna girdi
Aslı Enver ve Önder Öztarhan ilişkisi evlilik yoluna girdi
Yeni Malatyaspor futbolcularından sahada 20 saniyelik protesto!
Yeni Malatyaspor futbolcularından sahada 20 saniyelik protesto!
Meteoroloji'den 11 kente kar yağışı uyarısı!
Meteoroloji'den 11 kente kar yağışı uyarısı!
Adriana Lima'nın annelik heyecanı! 3. bebeğini bekliyor..
Adriana Lima'nın annelik heyecanı! 3. bebeğini bekliyor..
Alevi vatandaşların sorunlarına Erdoğan'dan talimat: Sorunlar çözülecek..
Alevi vatandaşların sorunlarına Erdoğan'dan talimat: Sorunlar çözülecek..
Dijital içerik NFT, Ankara Üniversitesi’nde ders olarak veriliyor
Dijital içerik NFT, Ankara Üniversitesi’nde ders olarak veriliyor
Kadın işçi çalıştırana aylık 320 euro hibe desteği!
Kadın işçi çalıştırana aylık 320 euro hibe desteği!
Trabzon'a cenaze götüren İBB otobüsü Çankırı'da kaza yaptı!
Trabzon'a cenaze götüren İBB otobüsü Çankırı'da kaza yaptı!
Megastar Tarkan 'Geççek' şarkısını neden yazdığını açıkladı
Megastar Tarkan 'Geççek' şarkısını neden yazdığını açıkladı