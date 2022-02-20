Bill Gates'ten olay yorum: Başka bir pandemi daha gelecek!













2015 yılı içerisinde TED konuşmasına katılan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, o konuşmasında dünyanın bir pandemiye hazır olmadığını söylemişti. Gates'in bu konuşması koronavirüs pandemisi orya çıktığında tekrar gündeme gelmiş ve oldukça fazla spekülasyona neden olmuştu.Bill Gates, koronavirüs pandemisi ve salgın hastalıklara ilişkin yeniden dikkat çeken bir iddia daha ortaya attı. Almanya’daki Münih Güvenlik Konferansına katılan Gates, CNBC’ye açıklamalarda bulundu ve konuşması sırasında Kovid-19 aşısından dolayı pandemide ağır hastalanma risklerinin çok düştüğünü söyledi. Diğer taraftan da Kovid-19'un aslında yaşlı veya obeziteyle artık bağlantılı hale geldiğini de dikkat çeken Gates, bu risklerinde ciddi bir şekilde düşüş kaydettiğini gözlemlediklerini aktardı.Yaptığı açıklamalarda ayrıca endişe yaratacak bir öngörüde daha bulunan Bill Gates, koronavirüs salgını sonrası dünyanın bir pandemi daha göreceğini ve bu pandemide farklı bir patojen olacağını söyledi. Hastalığa dopru yaklaşım yapılması halinde erkenden önlenebilineceğini belirten Gates, işte o zaman o hastalığı Kovid-19’da olduğu gibi küresel hale gelmeyeceğini kaydetti.