Bill Gates'ten yeni pandemi uyarısı: Bu daha acımasız olacak!







"BÜTÜN ÜLKELER PANDEMİDEN BAZI DERSLER ALMALI"







Milyarder iş adamı Bill Gates, 2015 yılında Covid-19'a benzer niteliği taşıyan bir salgına hazırlıksız olduğumuzu söyleyerek yeni bir tahminde bulundu. Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenen bir konferansa katılan milyarder iş adamı Bill Gates, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Bill Gates, ülkelerin Covid-19 pandemisinden dersler çıkarması ve salgınla mücadelesini geliştirmesi gerektiğini söyledi. "Bir sonraki salgın daha zarar verici olabilir." 67 yaşındaki Gates, ülkelerin Covid-19'dan daha kötü olacağını söylediği başka bir salgına hızla yanıt verebilmek adına birlikte bir çalışma başlatması gerektiğini söylerken bir sonraki pandeminin yaşadığımız Covid-19'dan daha acımasız olacağını ve bu salgının insan yapımı bir virüsten kaynaklanabileceğini ifade etti.