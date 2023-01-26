DÜNYA
26 Ocak 2023 - 14:09

Bill Gates'ten yeni pandemi uyarısı: Bu daha acımasız olacak!

Daha önce koronavirüs hakkında söyledikleri doğru çıkan milyarder iş adamı Bill Gates, dünya liderlerine bir uyarıda bulundu. Gates, uyarısında bir sonraki pandemi ile ilgili hazırlık yapılmasını çünkü bu pandeminin Kovid-19'dan çok daha acımasız olacağını söyledi. Yeni pandeminin insan yapımı virüsleri içereceğine inandığını belirten Bill Gates, "Bir pandemi olasılığı var, bu nedenle her beş yılda bir eyalet ve yerel düzeyde yürütülen kapsamlı bir tatbikat yapılmalı" şeklinde konuştu.

DÜNYA
26 Ocak 2023 - 14:09
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Bill Gates'ten yeni pandemi uyarısı: Bu daha acımasız olacak!


Milyarder iş adamı Bill Gates, 2015 yılında Covid-19'a benzer niteliği taşıyan bir salgına hazırlıksız olduğumuzu söyleyerek yeni bir tahminde bulundu. Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenen bir konferansa katılan milyarder iş adamı Bill Gates, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bill Gates'ten yeni pandemi uyarısı

"BÜTÜN ÜLKELER PANDEMİDEN BAZI DERSLER ALMALI"



Bill Gates, ülkelerin Covid-19 pandemisinden dersler çıkarması ve salgınla mücadelesini geliştirmesi gerektiğini söyledi.

"Bir sonraki salgın daha zarar verici olabilir."

 67 yaşındaki Gates, ülkelerin Covid-19'dan daha kötü olacağını söylediği başka bir salgına hızla yanıt verebilmek adına birlikte bir çalışma başlatması gerektiğini söylerken bir sonraki pandeminin yaşadığımız Covid-19'dan daha acımasız olacağını ve bu salgının insan yapımı bir virüsten kaynaklanabileceğini ifade etti.

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