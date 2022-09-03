GÜNDEM
03 Eylül 2022 - 21:54

Bill Gates yine rahat durmuyor! Bill Gates'ten ortalığı karıştıracak paylaşım! Sivrisinekleri biyolojik silah olarak kullanacak!

Dünya çapında yaklaşık olarak 2 yılı aşkın bir süredir insan sağlığını tehlikeye atan koronavirüs salgınına yönelik yapmış olduğu açıklamalar ve geleceğin mesleklerinin neler olacağını söyleyen Microsoft’un kurucu ismi Bill Gates, yaptığı son paylaşımında yine bütün okları üzerine çekmeyi başardı. İşte Bill Gates’in yaptığı paylaşıma dair şok edici detaylar…

GÜNDEM
03 Eylül 2022 - 21:54
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Bill Gates yine rahat durmuyor! Bill Gates'ten ortalığı karıştıracak paylaşım! Sivrisinekleri biyolojik silah olarak kullanacak!


Yunanistan’ın Batı Nil virüsünün hızlı bir şekilde yayılmasıyla beraber sivrisinekler aracılığıyla yayılan hastalıkların nüksedip etmeyeceği herkes tarafından merak konusu oldu. Yaşanan bu olayın ardından microsoft’un kurucusu olan Bill Gates’in yapmış olduğu akılları karıştıran paylaşımı gündem konusu oldu.

Bill Gates Fabrikasyon Sivrisinekler İçin Ne Dedi?

Kolombiya’da bilim insanları tarafından sivrisinek üretimi yapıldığını söyleyen Bill Gates, bunun ardından herkesin aklında aynı sorunun canlanmasına neden oldu. Bu sivrisinek üretimi planlı bir salgın mı?



Bill Gates

Fakat işin gerçeği tamamen farklı… Bahsi geçen kuruluşta görevli bilim insanları sivrisinek aracılığıyla bulaşan hastalıklardan insanları korumaya yönelik araştırmalar yapmakta.

GatesNotes platformunda okuyuculara aktarılan bilgilere göre; Wolbachia adlı bakteriyle üretilen sineklerle, sivrisinek kaynaklı hastalıkların seyri azaltılmak isteniyor.

Bill Gates

Fabrikasyon üretilen sivrisinekler dang humması, zika, chikungunya ve sarı humma gibi virüsleri insanlara bulaştırmalarını engelleyen Wolbachia adlı bakterileri kendinde taşıyor.

Bahsi geçen Wolbachia bakterisi zaten doğada bulunan bir bakteri türü olarak karşımıza çıkıyor. İnsanlara herhangi bir etkisi olmayan bu bakteri sadece insanların ölümcül hastalıklara yakalanmalarını azaltmak için kullanılıyor.

Sivrisinek

Fabrikada özel olarak üretilen bu sivrisinekler ile Endonezya’da Yogyakarta’da sürdürülen bu kontrollü denemeden alınan verilere göre Wolbachia taşıyan sivrisineklerin şehirdeki dang humması vakalarının sayısını yüzde 77 ve dang humması nedeniyle hastaneye yatışları yüzde 86 oranında azaltılması ağlandığı belirtiliyor.

Bill Gates

Bill Gates de paylaşmış olduğu bu blog yazısında bu bilgileri aktardı. Bunun ardından kendisine doğrultulan çeşitli eleştiri ve söylemlerden yola çıkan bazı kişiler ortaya komplo teorisi attı.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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