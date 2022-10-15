GÜNDEM
15 Ekim 2022 - 13:12

Billur Kalkavan'dan üzen veda! Billur Kalkavan kimdir, neden öldü? Billur Kalkavan'ın hayatı ve ölüm nedeni

Oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan, yaklaşık altı aydır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Ünlü oyuncunun yaşam mücadelesini kaybettiği bildirildi. Peki, Billur Kalkavan kimdir? İşte Billur Kalkavan'ın hayatı ve ölüm nedeni..

GÜNDEM
15 Ekim 2022 - 13:12
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Billur Kalkavan'dan üzen veda! Billur Kalkavan kimdir, neden öldü? Billur Kalkavan'ın hayatı ve ölüm nedeni


6 aydır kanserle mücadele içerisinde olan ünlü oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan tedavisinin devam ettiği hastanede hayatını kaybetti. 59 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü oyuncunun acı haberini meslektaşı Hamdi Alkan verdi.

Billur Kalkavan kimdir



Usta oyuncu Hamdi Alkan, bir kaç ay önce yakın dostum dediği Billur Kalkavan'ı Bodrum'da bulunan evinde ziyaret etmişti. Alkan, ünlü oyuncunun yaklaşık olarak 6 aydır kanserle mücadele ettiği ve tedavisinin sürdüğünü söylemişti.

Billur Kalkavan kimdir

BİLLUR KALKAVAN NEDEN ÖLDÜ?

Bugün bir paylaşım yapan Hamdi Alkan, çok yakın arkadaşı Billur Kalkavan'ın yaşam mücadelesini kaybettiğini duyurdu. 

Billur Kalkavan kimdir

Alkan'ın bu paylaşımının hemen ardından ise ünlü oyuncunun erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı bir açıklama yaptı. Bahadırlı açıklamasında Billur Kalkavan'ın kemoterapi aldığın sırasında vücudunda bir mantar geliştiğini ve bu mantarın da enfeksiyonlara neden olduğunu söyledi. Sonuç olarak, Billur'un bağışıklık sistemi zayıfladığını belirten Buğra Bahadırlı, iki gün önce yoğun bakıma alındığını ve kalbi daha fazla dayanamadığını söyledi. Bahadır'lı Billur Kalkavan'ın gece saat 3:45'te hayatını kaybettiğini aktardı.

Billur Kalkavan kimdir

Yapılan bu açıklamaların ardından ise çok sayıda kullanıcı tarafından Billur Kalkavan'ın hayatı ve biyografisi araştırılmaya başlandı.

BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?

Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962'de dünyaya geldi. Lise eğitimini ABD'de tamamladıktan sonra UCLA Üniversitesi'ne geçti ve orada psikoloji dersleri aldı.

Billur Kalkavan kimdir

Küçüklüğünden beri oyunculuğa merak salan Billur Kalkavan, ilk sinema filmi için 1969'da kameralar karşısına geçti ve "Ayrı Dünyalar" isimli filmde, Erol Taş'ın başrol oynadığı kötü adamın fidye için kaçırdığı bir çocuğu oynadı.

1980!'li yılların başlarında itibaren kendisini tiyatroya adayan ve bir çok oyunda rol alan Billur Kalkavan, 2011 yılında bazı reklam projelerinde yer aldı. Aynı yıl HTV kanalında bir program yapan Kalkavan, 2012'de TV8 kanalının Kenya'da gerçekleştirdiği "Trophy Türk" isimli yarışma programında yarışmacı olarak bulundu.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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