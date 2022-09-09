MAGAZİN
09 Eylül 2022 - 14:09

Billur Kalkavan sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Billur Kalkavan'dan kanser paylaşımı geldi!

Uzun dönemdir akciğer kanseri ile mücadele eden güzel oyuncu Billur Kalkavan'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Sosyal medya hesabı üzerinden hastalığı hakkında paylaşımlarda bulunan Kalkavan'dan yeni haber geldi. İşte, sevilen oyuncu Billur Kalkavan hakkında detaylar haberimizde yer almaktadır

MAGAZİN
09 Eylül 2022 - 14:09
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Billur Kalkavan sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Billur Kalkavan'dan kanser paylaşımı geldi!


Birçok dizi ve filmde yer alan Billur Kalkavan akciğer kanserine yakalanması üzerine sağlık mücadelesi başladı. Kendinden 21 yaş küçük sevgilisi Buğra Bahadır ile uzun zamandır birliktelikleri devam ederken çiftin telefon ile katıldığı programda söyledikleri gündeme geldi. 59 yaşındaki Kalkavan'ın savaştığı kanser üzerine Hamdi Alkan sosyal medya hesabı üzerinden "Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur'cuğum. Daima yanındayım" ifadelerini kullandı.

Billur Kalkavan sağlık durumu



Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına yenik düşen isimlerden Billur Kalkavan tedavisinin bitmesinin ardından akciğer kanseri teşhisi konulduğu gündeme geldi. Kendinden 21 yaş küçük sevgilisi Buğra Bahadır ise Kalkavan hakkında yaptığı açıklamada 'Billur'un inşallah tedavisi iyi gidecek. Dram senaryosu oluşturmak isterseniz üzüleceğiniz çok şey var. Ama biz sürekli tablonun pozitif taraflarına odaklanıyoruz.' ifadelerini kullandı. Billur Kalkavan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı video paylaşımı ise kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Billur Kalkavan'ın tedavisi devam ederken yalnızca 2 kemoterapisi kaldığı ve devamında ise doktor kontrolüne girerek gelişiminin inceleneceği sevgilisi Buğra Bahadır tarafından paylaşılırken durumun dram senaryosu üzerinden baktığımızda duygusallık had safha da yer alırken biz yalnızca sağlık sorunlarının bitmesini bekliyoruz ifadeleri kullanıldı.

Billur Kalkavan paylaşımı

Billur Kalkavan paylaşımı

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Kalkavan instagram sayfası üzerinden fotoğraf paylaşarak "Hastaneyim salıdan beri. Kalmamın sebebi burada iyi bakılıyor olmam. Evde zorlanıyoruz haliyle. Kilo aldım az da olsa. 3. kemodan sonra hiç sıkıntı çekmedim, bulantı falan yok, hafif halsizlik o kadar." notunu yazmıştır. 

Billur Kalkavan sağlık durumu

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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