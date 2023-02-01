Bilmiyordum alamadım diye üzülmeyin! Maaşı 5.500 TL üstü olan emeklilere talih kuşu kondu! Bakın emeklilere ne kadar ödenecek!

Türkiye'de binlerce SGK emeklisi 2023'te almayı bekledikleri ödemeleri öğrenmek istiyor. Halkbank SGK Emeklilerine Promosyon Ödemeleri Ortaya Çıktı. Detaylar haberimizde…
DUYAN SGK EMEKLİSİ YAPACAK: MAAŞINIZA GÖRE BU ÖDEMEYİ ALACAKSINIZ, “HABERİM OLMADI” DEMEYİN!
Ekonomik krizin sebep olduğu maddi zorluklar nedeniyle bu yıl vatandaşlar gelirlerini artırmanın yollarını arıyor. Halkbank, SGK Emeklileri için düzenlediği promosyon kampanyalarını internet sitesinde açıkladı. Yapılan açıklamaya göre üç yıl boyunca emekli maaşlarını bankadan almayı taahhüt edenlere promosyon ödeneği yapılacağını duyurdu.