Finans
01 Şubat 2023 - 00:30

Bilmiyordum alamadım diye üzülmeyin! Maaşı 5.500 TL üstü olan emeklilere talih kuşu kondu! Bakın emeklilere ne kadar ödenecek!

Bu yıl bankaların işi gücü emekliler için promosyon kampanyaları düzenlemek oldu. Emekli vatandaşlar ise bu durumdan oldukça memnunlar. Hatta yeni kampanya ve promosyonları merak edip araştırıyorlar. Halkbank’ın kampanyasını duyan emekliler bankaya akın edecekler. İşte haberin detayları…

Finans
01 Şubat 2023 - 00:30
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Bilmiyordum alamadım diye üzülmeyin! Maaşı 5.500 TL üstü olan emeklilere talih kuşu kondu! Bakın emeklilere ne kadar ödenecek!


Türkiye'de binlerce SGK emeklisi 2023'te almayı bekledikleri ödemeleri öğrenmek istiyor. Halkbank SGK Emeklilerine Promosyon Ödemeleri Ortaya Çıktı. Detaylar haberimizde…

banka

DUYAN SGK EMEKLİSİ YAPACAK: MAAŞINIZA GÖRE BU ÖDEMEYİ ALACAKSINIZ, “HABERİM OLMADI” DEMEYİN!



Ekonomik krizin sebep olduğu maddi zorluklar nedeniyle bu yıl vatandaşlar gelirlerini artırmanın yollarını arıyor. Halkbank, SGK Emeklileri için düzenlediği promosyon kampanyalarını internet sitesinde açıkladı. Yapılan açıklamaya göre üç yıl boyunca emekli maaşlarını bankadan almayı taahhüt edenlere promosyon ödeneği yapılacağını duyurdu.

01 KASIM 2022 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN PROMOSYON TUTARLARI ŞU ŞEKİLDE AÇIKLANDI:

3.500 TL ve altında maaş alanlara 3.000 TL

3.500 TL ile 7.499 TL arasında maaş alanlara3.500 TL

7.500 TL ile 9.999 TL arasında maaş alanlara 4.500 TL

10.000 TL ve üstü maaş alanlara 5.000 TL

BAŞVURU YAPMAK İSTEYENLER İÇİN

Emekli maaşlarıyla ilgili promosyon ödemesi başvuruları için yapmanız gerekenler;

Mobil ve İnternet Şubemizde Başvurular/Emekli Promosyon Başvurusu menüsünden,

0850 222 92 62 Emekli Hattı’ndan,

Promosyon ödemeleri herhangi bir Halkbank şubesinden alınabilir.

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Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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