BİM 1 Kasım 2022 kataloğu yayınlandı! O ürünün fiyatı 22,75 TL'ye düştü







BİM 1 Kasım 2022 kataloğu yayınlandı! BİM marketler kasım ayına indirimle başlıyor. 1 Kasım 2022 tarihli aktüel ürünler kataloğunda çikolata, bisküvi, temizlik, hijyen, dondurulmuş gıda ve kahvaltılık grubundaki ürünler yer alıyor.



BİM marketler kasım ayına indirimle başlıyor. 1 Kasım 2022 tarihli aktüel ürünler kataloğunda çikolata, bisküvi, temizlik, hijyen, dondurulmuş gıda ve kahvaltılık grubundaki ürünler yer alıyor.

İşte o ürünlerden bazıları: Damak Tablet Çikolata 70 gr 16,50 TL, Nesquik Muzkare & Çilekkare Lezzeti 335 gr: 29,50 TL Nesquik 6’lı Kakaolu Süt: 35,50 TL Reçel çeşitleri 310 g 22,50 TL, Orvega Kakaolu Fındık Kreması 330 g 32 TL, SuperFresh Ton Balığı 3x75 45,50 TL Dardanel Mısırlı & Fasulyeli Ton Balığı 185 g 22,50 TL Erpiliç Soslu Piliç Kanat 1000 g 42,50 TL Tire Organik Bakliyat Çeşitleri 1 kg 32,50 TL Superfresh Peynirli & Ispanaklı Çıtır Toplar 350 g 29,50 TL

Tuvalet kağıdı ve havlu kağıtta indirim başladı!

Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden biri olan BİM Marketlere kasım indirimi erken geldi. kasım ayına girmeden önce internete sızan aktüel ürünler kataloğunda, vatandaşlar evlerinin ihtiyacı birçok ürünü en ucuz fiyatla satın alabilecekler. BİM’de her hafta Salı ve Cuma günü onlarca ürün indirime giriyor. Piyasada bulunmayan ya da piyasanın çok altında fiyatlara satılan ürünler vatandaşlarla buluşturuluyor. BİM 1 Kasım aktüel ürünler kataloğunda birbirinden indirimli birçok ürün yer alıyor.BİM’in 1 Kasım 2022 tarihli kataloğunda son zamanlarda fiyatı oldukça pahalanan tuvalet kağıdı ve havlu kağıtta indirim yapıldı. Bluma Nature 8’li tuvalet kağıdının fiyatı 22,75 TL’ye, Blume Nature 6’lı havlu kağıdı ise 25 TL’ye düştü. BİM 1 Kasım 2022 tarihli katalogda yer alan ürünler, belirtilen tarihten itibaren raflarda yerini alacak. Ürünlerin satış miktarları ile ilgili herhangi bir sınırlama bulunmuyor. Gittikleri şubelerde indirimli ürünlerden bulan vatandaşlar, istedikleri kadar ürün satın alabilecekler.