Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden biri olan BİM Marketlere kasım indirimi erken geldi. kasım ayına girmeden önce internete sızan aktüel ürünler kataloğunda, vatandaşlar evlerinin ihtiyacı birçok ürünü en ucuz fiyatla satın alabilecekler. BİM’de her hafta Salı ve Cuma günü onlarca ürün indirime giriyor. Piyasada bulunmayan ya da piyasanın çok altında fiyatlara satılan ürünler vatandaşlarla buluşturuluyor. BİM 1 Kasım aktüel ürünler kataloğunda birbirinden indirimli birçok ürün yer alıyor.
YAŞAM
25 Ekim 2022 - 15:57
BİM 1 Kasım 2022 kataloğu yayınlandı! O ürünün fiyatı 22,75 TL'ye düştü
BİM 1 Kasım 2022 tarihli aktüel ürünler kataloğunda onlarca indirimli ürün yer alıyor. Hijyen ve gıda ürünlerindeki indirimler dikkat çekiyor. İşte katalog.
YAŞAM
25 Ekim 2022 - 15:57
BİM 1 Kasım 2022 kataloğu yayınlandı! BİM marketler kasım ayına indirimle başlıyor. 1 Kasım 2022 tarihli aktüel ürünler kataloğunda çikolata, bisküvi, temizlik, hijyen, dondurulmuş gıda ve kahvaltılık grubundaki ürünler yer alıyor.BİM’in 1 Kasım 2022 tarihli kataloğunda son zamanlarda fiyatı oldukça pahalanan tuvalet kağıdı ve havlu kağıtta indirim yapıldı. Bluma Nature 8’li tuvalet kağıdının fiyatı 22,75 TL’ye, Blume Nature 6’lı havlu kağıdı ise 25 TL’ye düştü. BİM 1 Kasım 2022 tarihli katalogda yer alan ürünler, belirtilen tarihten itibaren raflarda yerini alacak. Ürünlerin satış miktarları ile ilgili herhangi bir sınırlama bulunmuyor. Gittikleri şubelerde indirimli ürünlerden bulan vatandaşlar, istedikleri kadar ürün satın alabilecekler.
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