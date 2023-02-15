BİM 15 Şubat'ı indirim şölenine çevirdi! Gıdadan hijyene onlarca yeni ürün geldi: Fiyatları anlatmaya gerek yok!







BİM 17 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER







İnternet üzerinden büyük marketlerin kampanyaları vatandaş tarafından araştırılıyor. Peki BİM 17 Şubat aktüel ürünler hangileri? Fiyatlar nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.BİM marketler her hafta müşterilerine aktüel ürünlerle fırsatlar sunmaya devam ediyor. Vatandaşlar marketlerin kampanyalı ürünlerini almak için adeta market önlerinde kuyruklar oluşturuyor. Bütün müşterilerin merakla beklediği 17 Şubat tarihli aktüel ürünler şu şekilde;-Kumtel marka beyaz ankastre set 3 bin 999 TL -TCL marka 55 inç 4K ultra HD android led televizyon 9 bin 499 TL -Dijitsu 43 inç android televizyon 3 bin 999 TL -Arnica Cyclone marka elektrikli süpürge 1.699 TL -Kumtel marka dilimli radyatör 1.099 TL -Kumtel marka dikey ısıtıcı 649 TL -Kumtel marka çift yönlü ısıtıcı 399 TL -Kumtel marka fanlı ısıtıcı 229 TL -Kumtel marka mini quartz ısıtıcı 199 TL -Kütahya Porselen marka altın desenli porselen yemek takımı 649 TL -Chef's marka 26 cm tava 89 TL -Chef's marka 14 cm sütlük 55 TL -Heifer Chef's marka blender seti 429 TL -Saklama kabı 9'lu 149 TL -Benante marka çerezlik 109 TL -2200 ml kapaklı mikser kabı 34.50 TL -Colorine marka altın desenli pasta servis seti 179 TL -Colorina marka altın desenli iki katlı kurabiyelik 109 TL -Colorina marka altın desenli 32 cm ayaklı kek tabağı 99 TL -Colorine marka altın desenli 6'lı çay tabağı 79 TL -Colorine marka 3'lü altın desenli cam kase 45 TL -Paşabahçe marka 6'lı baharatlık 39.50 TL -Paşabahçe marka 1600 cc kavanoz 34.50 TL -Paşabahçe marka 2'li Ice Ville tatlı kasesi 32.50 TL -Rakle marka 520 cc desenli içecek bardağı 17.50 TL -2'li kaşıklık 39.50 TL -Sunumluk gereçleri 29.50 TL -Mutfak gereçleri 15 TL -Afacan yumurtalık 11.50 TL -Polosmart TWS kablosuz kulaklık 199 TL -Keysmart marka baskül 179 TL -Schawrtz marka yumurta pişirici 149 TL -Erkek spor ayakkabı 249 TL -Kadın spor ayakkabı 159 TL -Kadın erkek jel spor tabanlık 39.50 TL -Slazenger marka kadın sweatshirt 189 TL -Slazenger marka kadın eşofman altı 189 TL -Slazenger marka erkek sweatshirt 169 TL -Slazenger marka erkek eşofman altı 169 TL -500 cc shaker 37.50 TL -600 ml kaşıklı müsli kalıbı 19.50 TL -Hobby Life marka çamaşır sepeti 119 TL -Hobby Life marka çamaşır selesi 59 TL -Hobby Life marka mandal sepeti 17.50 TL -40-40 cm sandalye minderi 27.50 TL -Okyanus Home marka 2 kat siyah metal köşelik 109 TL -Okyanus Home marka ahşap sıvı sabunluk çeşitleri 39.50 TL -Okyanuz Home marka siyah peçetelik, nihale, kaşıklık 37.50 TL -Okyanus Home marka metal ürün çeşitleri 45 TL -Kapaklı saklama kabı 45 TL -Banyo taburesi 37.50 TL -Tuvalet fırçası 17.50 TL -Barbie parti bebekleri 119 TL -Şanslı penguen kulesi 89 TL -Oyuncak masa sandalye seti 69 TL -Oyuncak çay servis seti 16.50 TL -Bu Bu Oyun jeli 160 gram 14.50 TL -Mini oyuncak arabalar 10.50 TL -Oyun hamuru 7.50 TL -İlk Kitaplarım 7.50 TL -Damla Yayınevi marka Etik Değerler Eğitim Kitapları 6.50 TL