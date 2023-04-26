BİM 2 Mayıs indirimi kapıda izdiham yaratacak! 1 kilo peynir 79, siyah zeytin 52 TL: Kapış kapış satılacak













25 NİSAN BİM AKTÜEL KATALOĞU

BİM, uygun fiyatlı zincir marketlerin öncülerinden biridir ve sık sık müşterilerini memnun edecek kampanyalar düzenler. Son dönemde gıda sektöründeki etiket fiyatlarındaki artışlar nedeniyle pek çok kişi market kampanyalarını yakından takip etmeye devam ediyor. Bu nedenle, BİM 25 Nisan indirimlerinin duyurulması, birçok kişi tarafından heyecanla bekleniyordu. BİM, 25 Nisan aktüel ürün kataloğu ile yine birbirinden farklı ürünleri uygun fiyatlarla sunuyor. Kataloğun yayınlanmasıyla birlikte, ürünlerin listesi merak konusu oldu. BİM 25 Nisan aktüel ürün kataloğunda yer alan ürünler arasında elektronik eşyalar, ev gereçleri, gıda ürünleri, giyim ve aksesuarlar bulunuyor.Kampanya kapsamında satışa sunulan gıda ürünleri arasında farklı markalara ait makarna, salça, ketçap, zeytin, sıvı yağ, pirinç gibi temel gıda ürünleri yer alıyor. Ayrıca, BİM 25 Nisan aktüel ürün kataloğunda et ve süt ürünleri, taze meyve ve sebzeler de satışa sunulacak. BİM 25 Nisan aktüel ürün kataloğunda yer alan ürünlerin fiyatları oldukça cazip. Kampanya ürünlerinden faydalanmak isteyenler, BİM marketlerine gelerek bu fırsatı değerlendirebilirler. Ancak, ürünlerin stoklarının sınırlı olduğu göz önünde bulundurulmalı ve kampanya süresi içinde ürünlerin tükendiği durumda alternatif ürünler için de bir plan yapılması önerilir.