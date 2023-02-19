Aktüel
19 Şubat 2023 - 14:30

BİM 24 Şubat indirimleri göz doldurdu! Çeyizlik tüm ürünler o tarihe kadar indirimli satılacak!

Yaşanan ekonomik krizlerden ötürü vatandaşlar marketlerin indirimlerini takip ederken BİM market zinciri 24 Şubat kataloğunu yayınladı. İşte, 24 Şubat 2023 kataloğunda yer alan çift kişilik nevresim takımı, kumtel airfrey, çeyiz paketi fiyatları haberimizde yer almaktadır.

Aktüel
19 Şubat 2023 - 14:30
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BİM 24 Şubat indirimleri göz doldurdu! Çeyizlik tüm ürünler o tarihe kadar indirimli satılacak!
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Sevilen market zincirlerinden olan BİM her hafta çeşitli ürünler üzerinden aktüel kataloğu yayınlarken bu haftanın ürünleri şimdiden yoğun ilgi gördü. Cüzdan dostu olan bu markette her şey piyasanın altında satışa sunulurken 24 Şubat 2023 kataloğu yayınlandı. Ne ararsan var adına uygun bu katalog da yer alan ürünler ve fiyatları haberimizde.

24 ŞUBAT 2023 BİM KATALOĞU

Meyve Bıçağı: 27,50 TL



Okyanus Rende: 55 TL

Okyanus Ahşap Görünümlü Servis Ürünleri. 26,50 TL

Chef's Tek Fiyat Bıçak ve Soyacak Çeşitleri: 32,50 TL

Çok Amaçlı Meyvelik: 17,50 TL

Yuvarlak Mısır Kovası: 10 TL

Kapaklı Kase Seti: 57,50 TL

Bulaşık Seti 18,50 TL

Büyük Kesme Panosu 37,50 TL

Süzgeçli Maşa 27,50 TL

Okyanus Seyahat Ürünleri 7,50 TL

Kapaklı Yuvarlak Rattan Sepet 42,50 TL

Keysmart KEY 430 BZNF Nofrost Buzdolabı 7.499 TL

Keysmart KEY 330 BZST Buzdolabı 5.799 TL

BİM 24 şubat kataloğu

KEYSMART KEY 8002 CM 8 kg Çamaşır Makinesi 5.599 TL

KEYSMART KEY 80 KRT 8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi 5.599 TL

KEYSMART KEY 4014 BM 4 Programlı Bulaşık Makinesi 4.699 TL

Molinella Kuş Desenli Çift Kişilik Nevresim Seti 269 TL

Molinella Kuş Desenli Tek Kişilik Nevresim Seti 209 TL

Benante Çay Tabağı 6'lı 89 TL

Rakle Çay Seti 12 Parça 129 TL

Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 109 TL

Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 85 TL

Casilda Home Bardaklı Baş Ucu Sürahisi 39,50 TL

Rakle Su Bardağı 3'lü 34,50 TL

Desenli Çöp Kovası 24,50 TL

Lüks Pelüş Banyo Paspas Seti 159 TL

Kadın Soft Pijama Takımı 175 TL

Ören Bayan Favori Yumak 3'lü 39,50 TL

Ören Bayan Dora Yumak 3'lü 39,50 TL

İkili Havlu Seti 49,50 TL

Kadın / Erkek Gondol Terlik 49,50 TL

Çok Amaçlı Sepet 34,50 TL

LAV Kilitli Saklama Kabı 400 cc 34,50 TL

LAV Kilitli Saklama Kabı 800 cc 44,50 TL

LAV Kilitli Saklama Kabı 1200 cc 55 TL

LAV Kilitli Saklama Kabı 1900 cc 72,50 TL

Dijitsu 55" UHD Android Led Tv 5.999 TL

Kumtel Airfryer 5,5 Litre 1.799 TL

BİM bu hafta kataloğu

Kumtel Airfryer 2,2 Litre 799 TL

HP Bluetooth Wireless Klavye 599 TL

Relax Çelik Termos 239 TL

Cam Set Üstü Ocak 1.399 TL

Polosmart Powerbank 10.000 mAh 145 TL

Polosmart Katlanabilir Telefon Tutacağı 39,50 TL

Pervence Tırnak Süsleme Seti 119,50 TL

Çıngıraklı Peluş Dişlik 65 TL

Çok Parçalı Vakum Molekül 69 TL

Karma Çıttak ve Bloklar 44,50 TL

Hayvan Dostu Oyun Seti 79 TL

Oyuncak Işıklı Sesli Traktör 89 TL

Türkiye İş Bankası Hikaye Kitapları 18,50 TL

Sevimli Hayvanlar Balon Seti 17,50 TL

Pilsan Hayvanlı Puzzle Oyuncak 29,50 TL

Parıltı Eğlenceli Çıkartma Kitabı 17,50 TL

Borcam Kapaklı Borcam Oval Tencere 99 TL

Emsan 4 Bölmeli Döküm Kek Kalıbı 189 TL

Okyanus Kare 4'lü Kahvaltılık 69 TL

Paşabahçe Frigo Bölmeli Tereyağlık 39,50 TL

Şekerlik/Kahvaltılık 19,50 TL

LAV Espresso Bardağı 32,50 TL

LAV Servis Tabağı 375 cc 17,50 TL

LAV Servis Tabağı 230 cc 12,50 TL

Fakir Çeyiz Paket 2.799 TL

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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