BİM 24 Şubat indirimleri göz doldurdu! Çeyizlik tüm ürünler o tarihe kadar indirimli satılacak!







24 ŞUBAT 2023 BİM KATALOĞU







Sevilen market zincirlerinden olan BİM her hafta çeşitli ürünler üzerinden aktüel kataloğu yayınlarken bu haftanın ürünleri şimdiden yoğun ilgi gördü. Cüzdan dostu olan bu markette her şey piyasanın altında satışa sunulurken 24 Şubat 2023 kataloğu yayınlandı. Ne ararsan var adına uygun bu katalog da yer alan ürünler ve fiyatları haberimizde.Meyve Bıçağı: 27,50 TLOkyanus Rende: 55 TL Okyanus Ahşap Görünümlü Servis Ürünleri. 26,50 TL Chef's Tek Fiyat Bıçak ve Soyacak Çeşitleri: 32,50 TL Çok Amaçlı Meyvelik: 17,50 TL Yuvarlak Mısır Kovası: 10 TL Kapaklı Kase Seti: 57,50 TL Bulaşık Seti 18,50 TL Büyük Kesme Panosu 37,50 TL Süzgeçli Maşa 27,50 TL Okyanus Seyahat Ürünleri 7,50 TL Kapaklı Yuvarlak Rattan Sepet 42,50 TL Keysmart KEY 430 BZNF Nofrost Buzdolabı 7.499 TL Keysmart KEY 330 BZST Buzdolabı 5.799 TLKEYSMART KEY 8002 CM 8 kg Çamaşır Makinesi 5.599 TL KEYSMART KEY 80 KRT 8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi 5.599 TL KEYSMART KEY 4014 BM 4 Programlı Bulaşık Makinesi 4.699 TL Molinella Kuş Desenli Çift Kişilik Nevresim Seti 269 TL Molinella Kuş Desenli Tek Kişilik Nevresim Seti 209 TL Benante Çay Tabağı 6'lı 89 TL Rakle Çay Seti 12 Parça 129 TL Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 109 TL Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 85 TL Casilda Home Bardaklı Baş Ucu Sürahisi 39,50 TL Rakle Su Bardağı 3'lü 34,50 TL Desenli Çöp Kovası 24,50 TL Lüks Pelüş Banyo Paspas Seti 159 TL Kadın Soft Pijama Takımı 175 TL Ören Bayan Favori Yumak 3'lü 39,50 TL Ören Bayan Dora Yumak 3'lü 39,50 TL İkili Havlu Seti 49,50 TL Kadın / Erkek Gondol Terlik 49,50 TL Çok Amaçlı Sepet 34,50 TL LAV Kilitli Saklama Kabı 400 cc 34,50 TL LAV Kilitli Saklama Kabı 800 cc 44,50 TL LAV Kilitli Saklama Kabı 1200 cc 55 TL LAV Kilitli Saklama Kabı 1900 cc 72,50 TL Dijitsu 55" UHD Android Led Tv 5.999 TL Kumtel Airfryer 5,5 Litre 1.799 TLKumtel Airfryer 2,2 Litre 799 TL HP Bluetooth Wireless Klavye 599 TL Relax Çelik Termos 239 TL Cam Set Üstü Ocak 1.399 TL Polosmart Powerbank 10.000 mAh 145 TL Polosmart Katlanabilir Telefon Tutacağı 39,50 TL Pervence Tırnak Süsleme Seti 119,50 TL Çıngıraklı Peluş Dişlik 65 TL Çok Parçalı Vakum Molekül 69 TL Karma Çıttak ve Bloklar 44,50 TL Hayvan Dostu Oyun Seti 79 TL Oyuncak Işıklı Sesli Traktör 89 TL Türkiye İş Bankası Hikaye Kitapları 18,50 TL Sevimli Hayvanlar Balon Seti 17,50 TL Pilsan Hayvanlı Puzzle Oyuncak 29,50 TL Parıltı Eğlenceli Çıkartma Kitabı 17,50 TL Borcam Kapaklı Borcam Oval Tencere 99 TL Emsan 4 Bölmeli Döküm Kek Kalıbı 189 TL Okyanus Kare 4'lü Kahvaltılık 69 TL Paşabahçe Frigo Bölmeli Tereyağlık 39,50 TL Şekerlik/Kahvaltılık 19,50 TL LAV Espresso Bardağı 32,50 TL LAV Servis Tabağı 375 cc 17,50 TL LAV Servis Tabağı 230 cc 12,50 TL Fakir Çeyiz Paket 2.799 TL