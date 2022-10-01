YAŞAM
01 Ekim 2022 - 16:19

BİM 7 Ekim Cuma indirimli aktüel ürünleri! BİM 7 Ekim Cuma aktüel ürünler kataloğu

BİM yeni haftanın en son aktüel ürünler kataloğunu vatandaşlarla paylaştı. Her geçen hafta birbirinden çeşitli birbirinden farklı ürünleri bir araya getirerek vatandaşların beğenisine sunan market zinciri, yeni hafta kataloğunda en çok talep gören ürünleri bir arada topladı. Bu fiyatlara bu ürünleri almak çok zor! Peki, 7 Ekim Cuma BİM aktüel ürünlerinde neler var? İşte 7 Ekim 2022 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu…

YAŞAM
01 Ekim 2022 - 16:19
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BİM 7 Ekim Cuma indirimli aktüel ürünleri! BİM 7 Ekim Cuma aktüel ürünler kataloğu


Türkiye’de yaşanan ekonomik zorluklardan kaynaklı olarak vatandaşların beli iyice büküldü. Ununla beraber market zincirlerinin yaptığı kampanyalarla beraber vatandaşların yüzü gülmeye devam ediyor. BİM market zinciri tarafından 7 Ekim Cuma günü aktüel ürünler kataloğu ise herkesin merak konusu oldu. Peki, 7 Ekim Cuma BİM aktüel ürünlerinde neler var? Fiyatları nedir? İşte detaylar…

Bahçe bakım ürünlerinden hobi ürünlerin, gıda ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine pek çok kategoride bulunan ürünleri piyasanın altında satışa sunan BİM market zincirinin 7 Ekim Cuma aktüel ürünler kataloğu sizlerle…

BİM’DE BAHÇE ÜRÜNLERİNDE İNDİRİM

BİM aktüel



BİM marketler, her hafta sunduğu indirimli aktüel ürünlerinde, gelecek haftanın indirimlerini de duyurdu. 7 Ekim Cuma gününden itibaren indirimli ürünlerini raflara dizecek olan BİM marketlerde 7 Ekim’den itibaren geçerli indirimler şöyle:

• Hobi Sera Dolabı – 799 TL

• 3’lü Bahçe Seti – 49,50 TL

• Pratik Su Püskürtme Aleti – 34,50 TL

• Fide/Çiçek Etiketi 20’li – 19,50 TL

• Evde Sebze Yetiştirme Seti – 14,50 TL

• Bitki Yetiştirme Ağı – 10,50 TL

• Makaralı Fidan Bağlama İpi 100 metre uzunluk/2 mm kalınlık – 24,50 TL

• Bitki Destek Klipsi – 12,50 TL

• Çift Yönlü Bağlantı Aparatı – 7,50 TL

• Üç Yönlü Bağlantı Aparatı – 7,50 TL

• Stoplu Hortum Bağlantı Aparatı – 7,50 TL

7 EKİM CUMA’DAN İTİBAREN MUTFAK ÜRÜNLERİNDE İNDİRİMLER VAR!

BİM aktüel

BİM marketlerde 7 Ekim Cuma’dan itibaren geçerli indirimlerle mutfak gereçlerinde fiyat listesi şöyle:

• Fakir 4’lü Çeyiz Seti – 2.299,00 TL

• Rakle Boyalı Gravürlü Meşrubat Bardağı 300 ml – 12,50 TL

• Paşabahçe Kapaklı Borcam Tencere 1450 cc – 55 TL

• Paşabahçe Gasroboutique Kase 6’lı – 49,50 TL

• Paşabahçe Metalik Kupa 2’li – 69 TL

• Pirge Soğan Bıçağı paslanmaz çelik – 149 TL

• Chef’s Meyve Bıçağı 3’lü paslanmaz çelik – 24,50 TL

• Colorina Dik Kenarlı Salata ve Komposto Seti – 139 TL

BİM aktüel

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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