BİM 7 Ekim Cuma indirimli aktüel ürünleri! BİM 7 Ekim Cuma aktüel ürünler kataloğu

Türkiye’de yaşanan ekonomik zorluklardan kaynaklı olarak vatandaşların beli iyice büküldü. Ununla beraber market zincirlerinin yaptığı kampanyalarla beraber vatandaşların yüzü gülmeye devam ediyor. BİM market zinciri tarafından 7 Ekim Cuma günü aktüel ürünler kataloğu ise herkesin merak konusu oldu. Peki, 7 Ekim Cuma BİM aktüel ürünlerinde neler var? Fiyatları nedir? İşte detaylar… Bahçe bakım ürünlerinden hobi ürünlerin, gıda ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine pek çok kategoride bulunan ürünleri piyasanın altında satışa sunan BİM market zincirinin 7 Ekim Cuma aktüel ürünler kataloğu sizlerle…
BİM’DE BAHÇE ÜRÜNLERİNDE İNDİRİM
BİM marketler, her hafta sunduğu indirimli aktüel ürünlerinde, gelecek haftanın indirimlerini de duyurdu. 7 Ekim Cuma gününden itibaren indirimli ürünlerini raflara dizecek olan BİM marketlerde 7 Ekim’den itibaren geçerli indirimler şöyle: • Hobi Sera Dolabı – 799 TL • 3’lü Bahçe Seti – 49,50 TL • Pratik Su Püskürtme Aleti – 34,50 TL • Fide/Çiçek Etiketi 20’li – 19,50 TL • Evde Sebze Yetiştirme Seti – 14,50 TL • Bitki Yetiştirme Ağı – 10,50 TL • Makaralı Fidan Bağlama İpi 100 metre uzunluk/2 mm kalınlık – 24,50 TL • Bitki Destek Klipsi – 12,50 TL • Çift Yönlü Bağlantı Aparatı – 7,50 TL • Üç Yönlü Bağlantı Aparatı – 7,50 TL • Stoplu Hortum Bağlantı Aparatı – 7,50 TL