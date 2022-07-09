BİM bayramda açık mı, kaça kadar açık? BİM bayram çalışma saatleri 2022

Dört günlük bayram süreci 17 Temmuz'a kadar tatil olarak devam edecek. Geçtiğimiz bayramları ele aldığımızda Bim marketin bayramın ilk 2 günü kapalı olması diğer günlerin ise açık olması beklentiler arasında.
A 101 bayram çalışma saatleriA 101 genellikle sadece bayramın ilk günü kapalı olup diğer günleri açık oluyor. Bu sene ise herhangi bir açıklama yapılmadı. A101 marketin normal günlerdeki çalışma saatleri ise 09.00 ile 21.00 arası olmaktadır.
Şok market bayram çalışma saatleri
Şok marketin diğer marketlerden farklı olarak bayramın her günü açık olması beklenmektedir. Şok marketin nromal çalışma saatleri ise 09.00-21.00 arasıdır.