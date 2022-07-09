YAŞAM
09 Temmuz 2022 - 18:17

BİM bayramda açık mı, kaça kadar açık? BİM bayram çalışma saatleri 2022

Bayramın gelmesiyle beraber bayram boyunca hangi market açık hangi market kapalı onu öğrenmek isteyen bir çok vatandaş bu konuda araştırma yapıyor. İşte BİM marketi merak edenler için detaylar...

YAŞAM
09 Temmuz 2022 - 18:17
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BİM bayramda açık mı, kaça kadar açık? BİM bayram çalışma saatleri 2022


Dört günlük bayram süreci 17 Temmuz'a kadar tatil olarak devam edecek. Geçtiğimiz bayramları ele aldığımızda Bim marketin bayramın ilk 2 günü kapalı olması diğer günlerin ise açık olması beklentiler arasında.

A 101 bayram çalışma saatleri

A 101 genellikle sadece bayramın ilk günü kapalı olup diğer günleri açık oluyor. Bu sene ise herhangi bir açıklama yapılmadı. A101 marketin normal günlerdeki çalışma saatleri ise 09.00 ile 21.00 arası olmaktadır.

Şok market bayram çalışma saatleri



Şok marketin diğer marketlerden farklı olarak bayramın her günü açık olması beklenmektedir. Şok marketin nromal çalışma saatleri ise 09.00-21.00 arasıdır.

Migros bayram çalışma saatleri

Migros bu konuda bir açıklama yapma gereksinimi duymayan marketlerden biri Migros'un normal çalışma saatleri ise 09.00-22.00 aralığıdır.

EDİTOR
Kadir Buğra Demir
Kadir Buğra Demir
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