BİM bu Cuma indirimin tillahını yaptı! Bedavadan biraz pahalı ürünler peynir ekmek gibi satılacak! İşte BİM 17 Şubat kataloğu













İndirimli ürünler aşağıdaki gibidir;

BİM, önümüzdeki Cuma günü yayınlayacağı kataloğunda ısıtma ürünlerinin yanı sıra uygun fiyatlı mutfak gereçleri, kozmetik, gıda ve küçük ev aletlerini de içeren yeni bir ürün yelpazesi sunmaya hazırlanıyor. Bu indirim, 6 Şubat'ta bölgeyi vuran son depremden etkilenenlerin temel ihtiyaçlarından biri olarak özellikle ısıtma ürünlerine de özellikle uygulandı.Uygun fiyatlı ısıtma ürünleri ve diğer temel ihtiyaç maddelerini indirimli sunmak, depremden etkilenen bölgelerdeki insanların depremin yarattığı zorluklarla daha rahat başa çıkmalarını sağlamak için bir adım.Kumtel beyaz ankastre set 3.999 TL Tcl 55 inç led tv 9.499 TL Dıjıtsu 43 inç androıd tv 3.999 TLKumtel dilimli radyatör 1.099 TLKumtel dikey ısıtıcı 649 TLDıjıtsu 32 inç uydu alıcılı tv 2.099 TLArnica elektrikli süpürge 1.699 TLKumtel çift yönlü ısıtıcı 399 TLKumtel mini Quartz ısıtıcı 199 TLKumtel fanlı ısıtıcı 229 TLSandalye minderi 27.50 TL Çamaşır selesi 59 TL Mandal sepeti 17.50 TL Kirli çamaşır sepeti 119 TL Oyuncak masa sandalye seti 69 TL Ahşap görünümlü sıvı sabunluk çeşitleri 39.50 TL 2 katlı siyah köşelik 109 TL Metal ürün çeşitleri 45 TL Mini arabalar 10.50 TL Oyuncak çay seti 16.50 TL Eğitici renkli halkalar ve moleküller 59 TL Şanslı penguen kulesi 89 TL Barbie parti bebekleri 119 TL Etik değerler eğitim kitapları 6.50 TL Oyun jeli 14.50 TL Banyo taburesi 37.50 TL Kapaklı saklama kutusu 45 TL Mat altın fileli porselen yemek takımı 649 TL Chef’s tava 89 TL Chef’s sütlük 55 TL 9 parça saklama kabı 149 TL Benante çerezlik seti 109 TL Kapaklı mikser kabı 34.50 TL Heifer blender set 429 TL Altın rimli çay tabağı 79 TL Altın rimli pasta servis seti 179 TL Altın rimli iki katlı kurabiyelik 109 TL Altın rimli ayaklı kek tabağı 99 TL Altın rimli cam kase 45 TL Rakle desenli meşrubat bardağı 17.50 TL Afacan yumurtalık 11.50 TL Sunumluk ürünler 29.50 TL 2 bölmeli kaşıklık 39.50 TL Tek fiyat mutfak gereçleri 15 TL Keysmart baskül 179 TL Polosmart kablosuz kulaklık 199 TL Schwartz yumurta pişirici 149 TL Kadın spor ayakkabı 159 TL Erkek spor ayakkabı 249 TL Kaşıklı müsli kabı 19.50 TL Shaker 37.50 TL Slazenger erkek sweatshirt 169 TL Slazenger kadın sweatshirt 189 TL Kadın – erkek jel spor tabanlık 39.50 TL Erkek eşofman altı 169 TL Kadın eşofman altı 189 TL