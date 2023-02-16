Aktüel
16 Şubat 2023 - 00:00

BİM bu Cuma indirimin tillahını yaptı! Bedavadan biraz pahalı ürünler peynir ekmek gibi satılacak! İşte BİM 17 Şubat kataloğu

BİM, önümüzdeki Cuma günü yayınlayacağı kataloğunda ısıtma ürünlerinin yanı sıra uygun fiyatlı mutfak gereçleri, kozmetik, gıda ve küçük ev aletlerini de içeren yeni bir ürün yelpazesi sunmaya hazırlanıyor.

Aktüel
16 Şubat 2023 - 00:00
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BİM bu Cuma indirimin tillahını yaptı! Bedavadan biraz pahalı ürünler peynir ekmek gibi satılacak! İşte BİM 17 Şubat kataloğu
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BİM, önümüzdeki Cuma günü yayınlayacağı kataloğunda ısıtma ürünlerinin yanı sıra uygun fiyatlı mutfak gereçleri, kozmetik, gıda ve küçük ev aletlerini de içeren yeni bir ürün yelpazesi sunmaya hazırlanıyor. Bu indirim, 6 Şubat'ta bölgeyi vuran son depremden etkilenenlerin temel ihtiyaçlarından biri olarak özellikle ısıtma ürünlerine de özellikle uygulandı.

 



Uygun fiyatlı ısıtma ürünleri ve diğer temel ihtiyaç maddelerini indirimli sunmak, depremden etkilenen bölgelerdeki insanların depremin yarattığı zorluklarla daha rahat başa çıkmalarını sağlamak için bir adım. 

ısıtma

İndirimli ürünler aşağıdaki gibidir;

Kumtel beyaz ankastre set 3.999 TL

Tcl 55 inç led tv 9.499 TL

Dıjıtsu 43 inç androıd tv 3.999 TL

Kumtel dilimli radyatör 1.099 TL

Kumtel dikey ısıtıcı 649 TL

Dıjıtsu 32 inç uydu alıcılı tv 2.099 TL

Arnica elektrikli süpürge 1.699 TL

Kumtel çift yönlü ısıtıcı 399 TL

Kumtel mini Quartz ısıtıcı 199 TL

Kumtel fanlı ısıtıcı 229 TL

Sandalye minderi 27.50 TL

Çamaşır selesi 59 TL

Mandal sepeti 17.50 TL

Kirli çamaşır sepeti 119 TL

Oyuncak masa sandalye seti 69 TL

Ahşap görünümlü sıvı sabunluk çeşitleri 39.50 TL

2 katlı siyah köşelik 109 TL

Metal ürün çeşitleri 45 TL

Mini arabalar 10.50 TL

Oyuncak çay seti 16.50 TL

Eğitici renkli halkalar ve moleküller 59 TL

Şanslı penguen kulesi 89 TL

Barbie parti bebekleri 119 TL

Etik değerler eğitim kitapları 6.50 TL

Oyun jeli 14.50 TL

Banyo taburesi 37.50 TL

Kapaklı saklama kutusu 45 TL

Mat altın fileli porselen yemek takımı 649 TL

Chef’s tava 89 TL

Chef’s sütlük 55 TL

9 parça saklama kabı 149 TL

Benante çerezlik seti 109 TL

Kapaklı mikser kabı 34.50 TL

Heifer blender set 429 TL

Altın rimli çay tabağı 79 TL

Altın rimli pasta servis seti 179 TL

Altın rimli iki katlı kurabiyelik 109 TL

Altın rimli ayaklı kek tabağı 99 TL

Altın rimli cam kase 45 TL

Rakle desenli meşrubat bardağı 17.50 TL

Afacan yumurtalık 11.50 TL

Sunumluk ürünler 29.50 TL

2 bölmeli kaşıklık 39.50 TL

Tek fiyat mutfak gereçleri 15 TL

Keysmart baskül 179 TL

Polosmart kablosuz kulaklık 199 TL

Schwartz yumurta pişirici 149 TL

Kadın spor ayakkabı 159 TL

Erkek spor ayakkabı 249 TL

Kaşıklı müsli kabı 19.50 TL

Shaker 37.50 TL

Slazenger erkek sweatshirt 169 TL

Slazenger kadın sweatshirt 189 TL

Kadın – erkek jel spor tabanlık 39.50 TL

Erkek eşofman altı 169 TL

Kadın eşofman altı 189 TL

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Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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