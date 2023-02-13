









BİM 14 ŞUBAT İNDİRİM KATALOĞU







BİM bu hafta indirimde çığır açtı! 14 Şubat'ta gidene ne alırsan 5 TL: Katalog ürünleri göz kamaştırdı! BİM'in 14 şubat indirim kataloğu göz kamaştırdı. Bim Süper markette salı günleri hazırlanan indirim kataloğu yayınlandı. Müşterinin yüzünü güldüren katalogda yok yok! Dar gelirlinin, memurun yanında olan BİM süpermarketlerde neler indirime girmiş neler. İşte detaylar...Beklenen salı geldi. Dar gelirlinin merakla beklediği indirimli fiyatlar belli oldu. 14 şubat kataloğu yayınlandı. Katalogda vatandaşın yüzünü güldürecek pek çok ürün var. Her salı birbirinden farklı ve çeşitli indirimli ürünlerini sunan BİM'de sevgililer gününe özel birbirinden güzel indirim seçenekleri var. Herkes sepetini koluna takıp BİM marketin yolunu tutacak. İşte diğer ayrıntılar...BİM'in sevgililer gününe özel 14 şubat kataloğu çok sevindirdi. Bir çok ürün bugüne özel o fiyatlardan satılacak. İşte BİM Market'in müşterilerine hediye ettiği o mükemmel fiyatlar... Keyifçe Cezeryein fiyatı: 27,50 TL Kavrulmuş Siirt Fıstığının fiyatı: 89,50 TL Toblerone 360 gr Çikolatanın fiyatı: 69 TL Lipton 1,5 Litre Soğuk Çayın fiyatı: 16,50 TL Patiswiss 80 gr Nohut Drajenin fiyatı: 19,50 TL Patiswiss Fıstık Ezmesi Topunun fiyatı: 16,50 TL Keyifçe 200 gr Cevizli Sucuğun fiyatı: 16,50 TL Holland 250 gr Karamel Waffle'ın fiyatı: 23,50 TL Buono Dolce 80 gr Çikolata Stick'in fiyatı: 17,50 TL Black Bruin 6×250 ml Enerji İçeceğinin fiyatı: 39,50 TL Fiskokrem 800 gr Sütlü Fındık Kremasının fiyatı: 59 TL