BİM Ceo'su Galip Aykaç kimdir, neden istifa etti? Galip Aykaç Devlet Bahçeli olayı ne?







Galip Aykaç kimdir, neden istifa etti?







Son dönemde marketlerdeki fahiş fiyatlar nedeniyle eleştirilerin odağı olan BİM CEO’su Galip Aykaç’ın Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı’ndan istifa etmesi talep edilmişti. Yaptığı açıklamalarla gündeme oturan Galip Aykaç, 4 Aralık günü görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bu istifanın ardından Galip Aykaç kimdir, neden istifa etti soruları gündem oldu. Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı ve BİM CEO’su Galip Aykaç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile fahiş fiyat tartışmasına girmişti. İki isim arasında gerginlik yaşanırken bazı illerde BİM’in önüne Devlet Bahçeli’nin sözlerinin yer aldığı afişler asıldı. 2019 yılından bu yana iki dönemdir Yönetim Kurulu Başkanı görevini sürdüren Aykaç, kurula ilettiği dilekçe ile istifasını sundu.İş İnsanı Galip Aykaç, 1957 yılında Yozgat’ta doğmuştur. 18 yıldan fazla süre Gima’da çeşitli üst düzey görevlerde çalışan Aykaç, 1997 yılında BİM’de Satın Alma Genel Müdürü olarak göreve başladı. Kasım 2007 tarihinden itibaren Operasyon Komitesi Başkanı olan Aykaç, bu görevinin yanı sıra İcra Kurulu Üyeliğinde de bulunmaktadır. Galip Aykaç, Türkiye Perakende Meclisi Üyeliği, Gıda Perakendecileri Derneği Başkan Yardımcılığı ile Tüm Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır. Galip Aykaç, 4 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Gıda Perakendecileri Dernek Başkanlığı görevinden istifa etti. Aykaç, istifası için herhangi bir neden sunmazken istifa nedeninin MHP lideri Devlet Bahçeli ile girdiği ‘fahiş fiyat’ tartışması olduğu ifade ediliyor. BİM’in CEO’su olan Galip Aykaç BİM’deki görevine ise devam ediyor.