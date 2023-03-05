Ekonomik zorluklar sebebiyle temel ihtiyaçlarını dahi gidermekte zorlanan vatandaşlar ne yapacağını bilemezken marketlerden gelen indirim haberleri ile biraz olsun rahatladı. BİM marketler zinciri her hafta çeşit çeşit üründe indirim uyguluyor. Her kesimden, her yaştan kişilere hitap etmesi amacıyla indirimli ürünler listesi oluşturuluyor. Erken saatlerde market kapılarına giden vatandaşlar için 10 Mart kataloğu da sitede yayınlandı. Haberi duyanlar hemen araştırmalara başladı. İndirimli ürünler aşağıda.
Aktüel
05 Mart 2023 - 18:15
BİM çeyizcileri çıldırtacak kataloğu yayınladı! Nevresim seti, kavanoz, kek tabağı olay fiyatlarla geliyor!
Vatandaşın cebini düşünen markette bu haftaki indirim haberleri geldi. Her hafta farklı ürünlerde indirim yapan market yine müşterilerini sevindirdi. İşte indirimli ürünler listesi.
Aktüel
05 Mart 2023 - 18:15