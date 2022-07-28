GÜNDEM
28 Temmuz 2022 - 09:25

BİM'de 29 Temmuz 2022 Cuma günü aktüel ürünlerde ne var? BİM 29 Temmuz 2022 Cuma: BİM indirimli ürünler listesi

BİM mağazaları, haftada 2 gün aktüel ürünlerini tanıtıyor. Salı ve Cuma günleri ilgi çeken tüm ürünler bir araya getirilerek uygun fiyatla raflardaki yerini alıyor. Peki, BİM'de 29 Temmuz 2022 Cuma günü aktüel ürünlerde ne var? İşte, BİM 29 Temmuz 2022 Cuma: BİM indirimli ürünler listesi

GÜNDEM
28 Temmuz 2022 - 09:25
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BİM'de 29 Temmuz 2022 Cuma günü aktüel ürünlerde ne var? BİM 29 Temmuz 2022 Cuma: BİM indirimli ürünler listesi


BİM mağazalar zinciri bu haftanın son aktüel ürünlerinin yer aldığı kataloğunu hazırladı. Müşterilerinin taleplerine göre her hafta birbirinden farklı ürünleri uygun fiyata yine müşterileriyle buluşturan BİM, haftanın son kataloğunda da en çok talep edilen ürünleri indirimli olarak raflarına şimdiden yerleştirdi.

BİM'de 29 Temmuz 2022 Cuma günü indirimli ürünlerde ne var?

BİM'in 29 Temmuz 2022 Cuma günü aktüel ürünler katalog listesinde bu hafta televizyondan küçük ev aletlerine, mutfak eşyalarından çeşitli ev tekstil malzemelerine kadar geniş yelpaze ürünlerine yer verildi.

BİM 29 Temmuz 2022 Cuma: BİM indirimli ürünler listesi 

BİM 29 Temmuz 2022 Cuma BİM indirimli ürünler listesi

BİM 29 Temmuz 2022 Cuma BİM indirimli ürünler listesi

BİM 29 Temmuz 2022 Cuma BİM indirimli ürünler listesi

BİM 29 Temmuz 2022 Cuma BİM indirimli ürünler listesi



EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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