BİM mağazalar zinciri bu haftanın son aktüel ürünlerinin yer aldığı kataloğunu hazırladı. Müşterilerinin taleplerine göre her hafta birbirinden farklı ürünleri uygun fiyata yine müşterileriyle buluşturan BİM, haftanın son kataloğunda da en çok talep edilen ürünleri indirimli olarak raflarına şimdiden yerleştirdi.
GÜNDEM
28 Temmuz 2022 - 09:25
BİM'de 29 Temmuz 2022 Cuma günü aktüel ürünlerde ne var? BİM 29 Temmuz 2022 Cuma: BİM indirimli ürünler listesi
BİM mağazaları, haftada 2 gün aktüel ürünlerini tanıtıyor. Salı ve Cuma günleri ilgi çeken tüm ürünler bir araya getirilerek uygun fiyatla raflardaki yerini alıyor. Peki, BİM'de 29 Temmuz 2022 Cuma günü aktüel ürünlerde ne var? İşte, BİM 29 Temmuz 2022 Cuma: BİM indirimli ürünler listesi
GÜNDEM
28 Temmuz 2022 - 09:25