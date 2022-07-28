BİM'de 29 Temmuz 2022 Cuma günü aktüel ürünlerde ne var? BİM 29 Temmuz 2022 Cuma: BİM indirimli ürünler listesi







BİM'de 29 Temmuz 2022 Cuma günü indirimli ürünlerde ne var?

BİM 29 Temmuz 2022 Cuma: BİM indirimli ürünler listesi























BİM mağazalar zinciri bu haftanın son aktüel ürünlerinin yer aldığı kataloğunu hazırladı. Müşterilerinin taleplerine göre her hafta birbirinden farklı ürünleri uygun fiyata yine müşterileriyle buluşturan BİM, haftanın son kataloğunda da en çok talep edilen ürünleri indirimli olarak raflarına şimdiden yerleştirdi.BİM'in 29 Temmuz 2022 Cuma günü aktüel ürünler katalog listesinde bu hafta televizyondan küçük ev aletlerine, mutfak eşyalarından çeşitli ev tekstil malzemelerine kadar geniş yelpaze ürünlerine yer verildi.