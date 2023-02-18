BİM'de 3 gün sonra olay indirim başlıyor: Çok konuşulacak fiyatları sadece yetişen alır!

Bim, 21 Şubat 2023 tarihli kataloglarında birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. Bim Aktüel Salı kataloglarında yer alan temel tüketim ürünleri arasında;
- Efor Platinum Siyah Çay Özel Seri 1 kg: 65 TL
- Önünde Fit Bitki Çayı 20 li: 22,50 TL
- Sarıyer Portakal Aromalı Gazlı İçecek 2.5 lt: 16,50 TL
- Didi Şeftali Aromalı İçecek Soğuk Çay 2.5 lt: 16,50 TL
- Eti Burçak Hindistan Cevizli Kremalı Bisküvi 4x100gr: 22,50 TL
- Eti Burçak Sütlü Kakaolu Kremalı Bisküvi: 22,50 TL
- Tamek Ketçap 355 g: 16 TL
- Tamek Mayısonez 320 g: 23,50 TL
- Eti Kombo Lokmalık Bisküvi 3x70gr: 17,50 TL
- Eti Cin Portakal Jöleli Granüllü Bisküvi 3×114 gr: 22 TL
- Swissalp Sütlü İsviçre Çikolatası 100 g: 18 TL
- Swissalp Fındıklı İsviçre Çikolatası: 18,50 TL
- Tadelle Bitter Çikolata 3x30GR: 19,50 TL
- Tadelle Beyaz Çikolata 3x30gr: 19,50 TL
- Birgül Frambuaz Dolgulu Kek: 12,75 TL
- Birgül Hindistan Cevizli Gofret: 17,50 TL
- Birgül Limon Dolgulu Kek: 12,75 TL
- Birgül Fındıklı Gofret: 17,50 TL
Salıgününden itibaren geçerli olan Bim Aktüel ürün kampanyasında temizlik ve kişisel bakım ürünleri öne çıkıyor..
- Bim 21 Şubat 2023 kataloğunda bu haftanın seçili fırsatları;
- Fairy sıvı bulaşık deterjanı 6x650ml - 119,50 TL
- Rinso limon karbonat toz deterjan 10 kg - 175 TL
- 100 adet bulaşık makinesi tableti - 92,50 TL
- Cif mutfak 750 ml + Serum mutfak 70 ml paketi - 39,75 TL
- Lavabo açıcı jel 750gr - 19,75 TL
- Kireç ve pas sökücü 2lt porçöz - 28,50 TL
- Mikrofiber temizlik bezi
- Tuvalet temizleyici aktif köpük sıvı sabun
- Gözlük temizleme mendili
- Kağıt havlu 2 katlı (12'li paket) - 79,00 TL
- 32 tuvalet kağıdı 2 katlı - 115 TL
- Bebek bezi (Maxi, Junior, XL seçenekleri) - 59 TL
- İslak havlu
- El 100 havlusu
- Urban Care saç kremi
- Durulanmayan saç bakım grevi
- Şampuan
- Sıvı saç kremi
- 100 temizleme jeli + Tonik kofre seti - 89 TL