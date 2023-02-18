Aktüel
18 Şubat 2023 - 16:00

BİM'de 3 gün sonra olay indirim başlıyor: Çok konuşulacak fiyatları sadece yetişen alır!

Bim Aktüel Salı indirimleri arasında haftanın en ilgi çekici ürünleri yer alıyor. Bim Kataloğu'nda 21 Şubat 2023'te tamamlanan iki sayfalık indirimlerde temel tüketim ürünleri ve temel temizlik ürünleri bir arada yer alıyor ve olmazsa olmaz ürünleri içeriyor… 21 Şubat 2023 Günün kataloğunun tamamı için Bim-Katalog'u ziyaret edin

Aktüel
18 Şubat 2023 - 16:00
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BİM'de 3 gün sonra olay indirim başlıyor: Çok konuşulacak fiyatları sadece yetişen alır!


Bim, 21 Şubat 2023 tarihli kataloglarında birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. 

Bim Aktüel Salı kataloglarında yer alan temel tüketim ürünleri arasında;

  • Efor Platinum Siyah Çay Özel Seri 1 kg: 65 TL
  • Önünde Fit Bitki Çayı 20 li: 22,50 TL
  • Sarıyer Portakal Aromalı Gazlı İçecek 2.5 lt: 16,50 TL
  • Didi Şeftali Aromalı İçecek Soğuk Çay 2.5 lt: 16,50 TL
  • Eti Burçak Hindistan Cevizli Kremalı Bisküvi 4x100gr: 22,50 TL
  • Eti Burçak Sütlü Kakaolu Kremalı Bisküvi: 22,50 TL
  • Tamek Ketçap 355 g: 16 TL
  • Tamek Mayısonez 320 g: 23,50 TL
  • Eti Kombo Lokmalık Bisküvi 3x70gr: 17,50 TL
  • Eti Cin Portakal Jöleli Granüllü Bisküvi 3×114 gr: 22 TL
  • Swissalp Sütlü İsviçre Çikolatası 100 g: 18 TL
  • Swissalp Fındıklı İsviçre Çikolatası: 18,50 TL
  • Tadelle Bitter Çikolata 3x30GR: 19,50 TL
  • Tadelle Beyaz Çikolata 3x30gr: 19,50 TL
  • Birgül Frambuaz Dolgulu Kek: 12,75 TL
  • Birgül Hindistan Cevizli Gofret: 17,50 TL
  • Birgül Limon Dolgulu Kek: 12,75 TL
  • Birgül Fındıklı Gofret: 17,50 TL


 Salıgününden itibaren geçerli olan Bim Aktüel ürün kampanyasında temizlik ve kişisel bakım ürünleri öne çıkıyor..

  • Bim 21 Şubat 2023 kataloğunda bu haftanın seçili fırsatları;
  •  Fairy sıvı bulaşık deterjanı 6x650ml - 119,50 TL
  • Rinso limon karbonat toz deterjan 10 kg - 175 TL
  • 100 adet bulaşık makinesi tableti - 92,50 TL
  • Cif mutfak 750 ml + Serum mutfak 70 ml paketi - 39,75 TL
  • Lavabo açıcı jel 750gr - 19,75 TL
  • Kireç ve pas sökücü 2lt porçöz - 28,50 TL
  • Mikrofiber temizlik bezi
  • Tuvalet temizleyici aktif köpük sıvı sabun
  • Gözlük temizleme mendili
  • Kağıt havlu 2 katlı (12'li paket) - 79,00 TL
  • 32 tuvalet kağıdı 2 katlı - 115 TL
  • Bebek bezi (Maxi, Junior, XL seçenekleri) - 59 TL
  • İslak havlu
  • El 100 havlusu
  • Urban Care saç kremi
  • Durulanmayan saç bakım grevi
  • Şampuan
  • Sıvı saç kremi
  • 100 temizleme jeli + Tonik kofre seti - 89 TL
EDİTÖR
İbrahim Bartan
İbrahim Bartan
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