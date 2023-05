BİM'de 3 gün sürecek özel indirim başladı! Tuvalet kağıdı, çorap, deterjan... 9,75 TL'ye satılacak

BİM aktüel katalog, her hafta milyonlarca insanın dikkatini çeken ve heyecanla beklediği bir alışveriş rehberidir. Türkiye'nin en büyük perakende zinciri olan BİM, müşterilerine her zaman kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla sunma misyonunu sürdürmektedir. Bu katalog, birçok kategoride geniş ürün yelpazesiyle doludur ve herkesin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunar. İster günlük temel ihtiyaçlarınızı karşılamak isteyin, ister evinizin dekorasyonunu güncellemek, ister teknolojik ürünlerde indirimleri yakalamak isteyin, BİM aktüel katalog size tüm bunları sunar. Sınırlı stoklarla birlikte gelen bu fırsatlar, vatandaşların hızlı hareket etmelerini gerektirir, çünkü herkes bu avantajlardan yararlanmak için BİM mağazalarını ziyaret etmeye heveslidir. BİM aktüel katalog, kaliteli ürünleri hesaplı fiyatlarla buluşturarak alışveriş deneyimini daha da keyifli hale getirir. Her hafta yenilenen fırsatları kaçırmamak için gözlerinizi BİM aktüel katalog sayfalarına çevirmeniz yeterlidir. Siz de BİM'in sunduğu eşsiz fırsatları yakalamak ve hesaplı alışverişin tadını çıkarmak için mağazalarınıza bir göz atmayı unutmayın!20 – 21 – 22 Mayıs BİM aktüel katalog ürünleri arasında çamaşır deterjanları, bulaşık makinesi deterjanları, yumuşatıcılar, şarjlı diş fırçası çeşitleri, temizlik ürünleri ve kişisel bakım ürünlerinde büyük indirimler bulunuyor. Ayrıca kadın iç çamaşırı çeşitleri, taytlar, erkek boxerları, çorap çeşitleri ve tuvalet kağıtları da hafta sonu indirimde olacak. Kamp yapmayı sevenler ya da kamp yapmayı planlayanlar için ise 20 – 25 Mayıs tarihleri arasında BİM aktüel katalogunda uygun fiyatlarla çadır, şişme yastık ve yatak çeşitleri, hamak, çadır ipi, uyku tulumu, çadır kazığı, el feneri, fanlı çadır lambası, kamp baltası, bıçak, dağ bisikleti, ahşap kase, bluetooth hoparlör, kafa lambası, çok amaçlı el aleti, kamp ışığı ve Stanley marka termoslar gibi ürünler indirimde olacak. Mutfak gereçleri arayanlar için ise 19 – 25 Mayıs tarihleri arasında BİM aktüel katalogunda emaye közmatik, servis maşası, bardak çeşitleri, tava çeşitleri, ocak üstü tost tavası, çöp kovası, saklama kapları, güveç tenceresi, plastik gereçler ve süzgeç çeşitleri gibi ürünler en uygun fiyatlarla sunulacak. Teknoloji ürünleri arayanlar için ise 20 – 24 Mayıs tarihleri arasında BİM aktüel katalogunda oyuncu koltuğu, bebek beşiği, robot süpürge, Playstation 5, televizyon çeşitleri ve akıllı cep telefonu çeşitleri gibi ürünlerde indirimler bulunacak. Vatandaşlar, ihtiyaç duydukları her alanda BİM aktüel katalog sayfalarında sunulan ürün çeşitleriyle evlerinin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Ancak ürün stoklarının sınırlı olduğu belirtilerek 20 – 21 Mayıs tarihlerinde vatandaşların mağazaları ziyaret etmeden önce erken gitmeleri tavsiye edilmektedir.