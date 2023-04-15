BİM'de bayram hazırlıkları başladı! Ramazan Bayramı öncesinde raflar doldu taştı! BİM 20 Nisan 2023 aktüel kataloğu

Ramazan Bayramı öncesinde marketler vatandaşlara kampanyalı ürünler sunmaya devam ederken BİM 20 Nisan aktüel ürünlerini açıkladı. Mutfak gereçleri, oyuncaklar, beyaz eşya ve daha birçok ürün piyasanın altında ki fiyatlarda BİM marketlerinde yerini almaya hazırlandı. BİM 20 Nisan 2023 aktüel ürünlerin listesi haberimizde.

BİM 20 NİSAN 2023 KATALOĞU







