Ramazan Bayramı öncesinde marketler vatandaşlara kampanyalı ürünler sunmaya devam ederken BİM 20 Nisan aktüel ürünlerini açıkladı. Mutfak gereçleri, oyuncaklar, beyaz eşya ve daha birçok ürün piyasanın altında ki fiyatlarda BİM marketlerinde yerini almaya hazırlandı. BİM 20 Nisan 2023 aktüel ürünlerin listesi haberimizde.
Aktüel
15 Nisan 2023 - 15:12
BİM'de bayram hazırlıkları başladı! Ramazan Bayramı öncesinde raflar doldu taştı! BİM 20 Nisan 2023 aktüel kataloğu
Türkiye'de binlerce şubesi olan BİM marketleri Ramazan Bayramıyla beraber dolup taşarken aktüel ürünler ise kısa sürede yoğun ilgi gördü. BİM aktüel ürünler listesi yayınlanırken 20 Nisan kataloğu paylaşıldı.
Aktüel
15 Nisan 2023 - 15:12