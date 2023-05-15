Aktüel
15 Mayıs 2023 - 09:50

BİM'de bu hafta yok yok! Anneler Gününe özel katalog yayınlandı! 13-16 Mayıs BİM aktüel ürünleri

BİM her hafta aktüel ürünlerini müşterileriyle paylaşırken bu hafta Anneler Gününe özel katalog yayınlandı. Haftanın fırsatları kısa sürede yoğun ilgi görürken BİM 13-16 Mayıs indirimli ürünlerin listesi haberimizde.

Aktüel
15 Mayıs 2023 - 09:50
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
BİM'de bu hafta yok yok! Anneler Gününe özel katalog yayınlandı! 13-16 Mayıs BİM aktüel ürünleri


Sevilen market zincirlerinden olan BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yok yok. Beyaz eşyalar, küçük ev aletleri, kozmetik ürünleri, giyim seçenekleriyle Anneler Gününe özel indirimler sundu. BİM 13-16 Mayıs aktüel ürünleri listesi haberimizde yer almaktadır.

BİM 13-16 MAYIS KATALOĞU

50' UHD Smart TV 10.999 TL



Katlanabilir Scooter 5.999 TL

4GB/64GB Cep Telefonu 2.499 TL

Üçgen Zigon Sehpa Seti 279 TL

Tavan Boyası 10 Kg 259 TL

İç Cephe Beyaz Plastik Boya 10 Kg 199 TL

Katlanabilir Işıklı Baston 169 TL

Saç Sakal Düzeltme Makinası 159 TL

Akım Korumalı Priz 134,50 TL

Çift Kanat Sineklik 27 TL

Tek Kanat Sineklik 15,75 TL

BİM 13-16 Mayıs kataloğu

Siyah Cam Ankastre Set 3.999 TL

32' Android Led TV 2.799 TL

Dijital Yağsız Fritöz 5.5 Litre 2.099 TL

Yağsız Fritöz 5.5 Litre 1.799 TL

Blender Seti 449 TL

Saklama Kabı 149 TL

Pratik Şarjlı Mini Rondo 129 TL

Desenli Bambu Kesme Tahtası 99 TL

Çok Amaçlı Organizer 89 TL

Yemek Kaşığı / Çatalı 6'lı 89 TL

Baharatlık 290 cc 24,50 TL

Dikdörtgen Akasya Sunum Tabağı 69 TL

Yuvarlak Akasya Sunum Tabağı 69 TL

Oval Akasya Sunum Tabağı 69 TL

Büyük Kalanchoe 25 TL

Haworthia Kaktüs 19,50 TL

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ