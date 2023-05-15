BİM'de bu hafta yok yok! Anneler Gününe özel katalog yayınlandı! 13-16 Mayıs BİM aktüel ürünleri







BİM 13-16 MAYIS KATALOĞU







Sevilen market zincirlerinden olan BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yok yok. Beyaz eşyalar, küçük ev aletleri, kozmetik ürünleri, giyim seçenekleriyle Anneler Gününe özel indirimler sundu. BİM 13-16 Mayıs aktüel ürünleri listesi haberimizde yer almaktadır.50' UHD Smart TV 10.999 TLKatlanabilir Scooter 5.999 TL 4GB/64GB Cep Telefonu 2.499 TL Üçgen Zigon Sehpa Seti 279 TL Tavan Boyası 10 Kg 259 TL İç Cephe Beyaz Plastik Boya 10 Kg 199 TL Katlanabilir Işıklı Baston 169 TL Saç Sakal Düzeltme Makinası 159 TL Akım Korumalı Priz 134,50 TL Çift Kanat Sineklik 27 TL Tek Kanat Sineklik 15,75 TLSiyah Cam Ankastre Set 3.999 TL 32' Android Led TV 2.799 TL Dijital Yağsız Fritöz 5.5 Litre 2.099 TL Yağsız Fritöz 5.5 Litre 1.799 TL Blender Seti 449 TL Saklama Kabı 149 TL Pratik Şarjlı Mini Rondo 129 TL Desenli Bambu Kesme Tahtası 99 TL Çok Amaçlı Organizer 89 TL Yemek Kaşığı / Çatalı 6'lı 89 TL Baharatlık 290 cc 24,50 TL Dikdörtgen Akasya Sunum Tabağı 69 TL Yuvarlak Akasya Sunum Tabağı 69 TL Oval Akasya Sunum Tabağı 69 TL Büyük Kalanchoe 25 TL Haworthia Kaktüs 19,50 TL