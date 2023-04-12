BİM'de büyük indirim başladı! 14 Nisan'da kapıda kuyruk olacak: İndirimli listede yok yok!







BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ YAYIMLADI







İŞTE BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

BİM'in son katalogu yayınlandı ve önümüzdeki günlerde raflarda yer alacak ürünlerin listesi belli oldu. Katalogda, ev tekstili ürünlerinden gıdaya kadar birçok farklı kategori altında ürünler bulunuyor. Özellikle temel gıda ürünlerinde indirimli fiyatlar dikkat çekiyor. İşte indirimin detayları...BİM, ülke genelindeki zincir marketlerinde farklı kategorideki ürünleri düzenli olarak satışa sunuyor. Her hafta müşterilerine özel indirim kampanyaları düzenleyen BİM, 14 Nisan tarihinden itibaren yepyeni ürünleri müşterileriyle buluşturmaya hazırlanıyor. Bu katalogda, televizyon, elektrikli süpürge, akıllı bileklik, airfryer, yemek takımı, çelik kettle, elektronik su pompası ve düdüklü tencere seti gibi birçok farklı ürün yer alıyor. Ürünlerin pek çoğunda indirimli fiyatlar uygulanacak olması, BİM müşterileri için büyük bir fırsat sunuyor. Satın almaya karar verenler, mağazalara giderek ya da online olarak sipariş verebilirler. Böylece, BİM müşterileri, uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlere sahip olmanın keyfini çıkarabilirler.