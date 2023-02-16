Bim'de dev indirim başladı... Çantanı al hemen koş... Aktüel indirimlerde yok yok! BİM 21 Şubat 2023 aktüel ürünler Salı katalog fiyat listesi







BİM 21 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER







Müşterilerin indirimli şekilde alışveriş yapabilmesi için büyük marketler haftalık olarak indirimli ürünleri sunmaya devam ediyor. Peki BİM 21 Şubat aktüel ürünler hangileri? Fiyatlar nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Bim Marketlerin her hafta aktüel ürünleri müşteriyle buluşmaya devam ediyor. Marketlerde birçok farklı kategoride sunduğu indirimli olarak satılan ürünler 21 Şubat tarihi için şu şekilde belirlendi;-Efor Platinum marka 1 kg siyah çay 65 TL -Herby Fit marka bitki çayı 22.50 TL -Sarıyer marka 2.5 l portakallı gazlı içecek 16.50 TL -Didi marka 2.5 l şeftali aromalı soğuk çay 16.50 TL -Tamek marka 355 gram ketçap 16 TL -Tamek marka 320 gram mayonez 23.50 TL -Booza marka tahıl meyveli içecek 9.75 TL -Eti Burçak marka 4'lü hindistan cevizli bisküvi 22.50 TL -Eti Burçak marka 4'lü sütlü kakaolu bisküvi 22.50 TL -Eti Kombo marka 3'lü lokmalık bisküvi 17.50 TL -Swissalps marka 100 gram sütlü İsviçre çikolatası 18 TL -Swissalps marka 100 gram fındıklı İsviçre çikolatası 18.50 TL -Eti Cin marka 3'lü portakal jöleli bisküvi 22 TL -Eti marka 150 gram kakaolu mini kek 13.75 TL -Eti marka limonlu 150 gram haşhaşlı topkek 13.75 TL -Eti Popkek marka 190 gram hindistan cevizli kek 15.75 TL -Biscolata Pia marka 100 gram frambuazlı kek 12.75 TL -Biscolata Pia marka 100 gram limonlu kek 12.75 TL -Tadelle marka 3'lü bitter çikolata 19.50 TL -Tadelle marka 3'lü beyaz çikolata 19.50 TL -Fiskobirlik marka 8'li nuga kakaolu fındık kreması 21.50 TL -Biscolata marka 100 gram hindistan cevizli gofret 17.50 TL -Biscolata Mood marka 125 gram hindistan cevizli bisküvi 19.50 TL -Biscolata Mood marka 125 gram bitter dolgulu bisküvi 19.50 TL -Rinso marka 10 kg limon karbonat toz deterjan 175 TL -Fairy marka 6'lı sıvı bulaşık deterjanı 119.50 TL -Bind Activit marka 100'lü bulaşık makinesi tableti 92.50 TL -Cif P&S Mutfak ve Serum Mutfak Cif 39.75 TL -Cif P&S banyo ve serum banyo cifi 39.75 TL -Hyperactive 750 gram lavabo açıcı jel 19.775 TL -Porçöz marka 2 l kireç ve pas çözücü 28.50 TL -Güldal marka 750 ml köpük çamaşır suyu 18.50 TL -Deluxe Bref marka wc blok 22 TL -McGreen marka mikrofiber temizli kbezi 25.50 TL -Hijyen Koruma tuvalet temizleyici köpük 500 ml 29.50 TL -Komili marka sıvı sabun 45.50 TL -Mayıslo marka 2 kat 12'li kağıt havlu 79 TL -Mayıslo marka 2 kat 32'li tuvalet kağıdı 115 TL -Babyone marka bebek bezi 59 TL -Sofia marka 100'lü el ve yüz havlusu 19.50 TL -Lole's marka 72'li ıslak mendil 10.50 TL -Molped marka 28'li günlük ped 17.50 TL -Molped marka 28'li normal hijyenik ped 36.50 TL -Molped 28'li gece pedi 36.50 TL -Urban Care marka 250 ml saç kremi 49 TL -Urban Care marka 150 ml durulanmayan saç kremi 55 TL -Urban Care marka 200 ml sıvı saç kremi 59 TL -Urban Care marka 250 ml şampuan 49 TL -Ziaja marka yüz temizleme jeli ve tonik 200 ml 89 TL -Family marka gözlük temizleme mendili 15.50 TL