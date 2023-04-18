











BİM'de dev indirim başlıyor! 25 Nisan'ı not edin: 1 kg zeytin 52 TL'ye satılacak! BİM Market 25 NİSAN 2023 indirim katalogları belli oldu. Katalogların yayınlanmasıyla birlikte BİM müşterileri listeleri hazırladı bile. BİM Aktüel ürünler salı kataloğunda yok yok! BİM Market müdavimleri araştırmalara başladı. İşte detaylar...Bim Aktüel Salı ürün kataloglarıyla birlikte haftaya başlangıcını yaptı. 25 nisan indirim broşürü ve kataloğunun yayınlanmasıyla birlikte markette bir hareketlilik var. Listedeki bu hareketlilik bim market müdavimlerini heyecanlandırdı. BİM Market Aktüel ürün kataloğunda yer alan ürünlerin çeşitli ve hareketli olması müşteriyi sevindirdi. İşte o çok merak edilen indirim kataloğu ve indirimli liste... Tüm ayrıntılar haberimizde...İşte kataloglar...