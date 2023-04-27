BİM'de dev tuvalet kağıdı indirimi başladı! 32'li fiyatı ağızları açık bırakacak: Poşetini alan o tarihi beklesin!













BİM, müşterilerine indirimli ürünleri sunmaya devam ediyor. BİM'in internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, 28 Nisan sonrası birçok üründe indirim uygulanacağı bildirildi. İndirimli ürünler arasında özellikle dikkat çeken bir ürün var: Elektrikli bisiklet. Elektrikli bisiklet almayı düşünenler, 28 Nisan kataloğuna mutlaka göz atmalı. BİM 28 Nisan kataloğuna göre, elektrikli bisikletin satış fiyatı 11 bin 999 TL olacak. Peki, başka hangi ürünlerde indirim uygulanacak? BİM 28 Nisan kataloğuna göre, 32'li tuvalet kağıdı, uygun fiyatıyla müşterilerin beğenisine sunulacak. Ayrıca, uygun fiyatlı tava, tencereler, çaydanlık, termos, buz dolabı, kahve makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı ve fırın gibi birçok üründe de indirim uygulanacak.BİM'in indirimli ürünlerine erişmek isteyenler, BİM'in resmi internet sitesini ziyaret edebilirler. İnternet sitesinde, ilgili ürünlerin stok durumuna ve fiyatlarına dair detaylı bilgi de yer alıyor. Böylece müşteriler, avantajlı indirimlerden faydalanarak ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilirler. İŞTE BİM MARKET'TEN İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ