BİM'de dev tuvalet kağıdı ve havlu kağıt indirimi başladı! Koca paket sadece 26 TL!







TUVALET KAĞITLARI 26,50 TL’YE, KAĞIT HAVLULAR 28,50 TL’YE KADAR DÜŞTÜ! İŞTE 7 MART BİM İNDİRİMLERİ







BİM’DE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ DE İNDİRİME GİRİYOR

Zincir marketlerinin son dönemde artan rekabeti ile birlikte aktüel ürün kataloğu indirimleri oldukça popüler hale geldi ve müşterilerin uygun fiyatlarla alışveriş yapmasına imkan sağladı. BİM de her hafta iki ayrı indirim gerçekleştirerek müşterilerinin dikkatini çekiyor. Bu haftanın indirimlerinin ardından BİM, müşterileriyle 7 Mart 2023 tarihli indirimlerini de paylaştı ve bir aktüel ürün kataloğu yayınladı. İndirimler arasında tuvalet kağıdı ve kağıt havlu gibi ürünler de yer alıyor.BİM marketlerinin haftalık indirimleri genellikle salı ve cuma günleri olmak üzere iki farklı gün gerçekleştiriliyor. Salı günleri genellikle gıda ve hijyen ürünlerine, cuma günleri ise diğer kategorik ürünlere odaklanıyorlar. BİM, önümüzdeki hafta yapacağı indirimlerde de aynı stratejiyi kullanacak ve 7 Mart 2023 tarihli indirim kataloğunda gıda ve temel hijyen ürünlerine yer verecek. Bu indirimler arasında çikolata ve çay gibi ürünlerde indirim yapıldığı ve yeni fiyatlarının açıklandığı belirtildi.5’li Noodle 400 GR: 35TL Damla Çikolatalı Kurabiye 168 GR: 32,50 TL Damla Çikolatalı Mini Kurabiye 100 GR: 427,50 TL Haribo Yumuşak Şeker 130 GR: 11,50 TL Hotline Enerji İçeceği 500 ML: 9,50 TL Karışık Kuruyemiş 400 GR: 37,50 TL Kremalı Sandviç Bisküvi 260 GR: 37,50 TL Milka 300 GR Çikolata Çeşitleri: 49,50 TL Ofçay Hazine 1 KG: 72,50 TL Ülker Çokoturta 300 GR: 18 TLBİM marketleri, her hafta olduğu gibi önümüzdeki salı günü gerçekleştirilecek indirimlerinde gıda ve hijyen ürünlerine odaklanacağını açıkladı. Bunun yanı sıra kozmetik ürünlerinde de indirim yapılacak. Özellikle tuvalet kağıdı ve kağıt havlu gibi ürünlerde büyük indirimler yapılacağı belirtiliyor. Yapılan indirimler sonucunda, ürünlerin yeni fiyatları da oldukça uygun olacak. 7 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecek BİM aktüel ürün kataloğu indirimleri, müşteriler tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Bingo Beyazlar ve Renkliler 8 KG: 139 TL Blume Kağıt Havlu 6’lı: 28,50 TL Blume Tuvalet Kağıdı 8’li: 26,50 TL Elidor Şampuan 500 ML ve Saç Kremi 200 ML Seti: 75 TL Finish Bulaşık Makinesi Tableti 75’li: 239 TL Loreal Temizleme Suyu 200 ML: 39,50 TL Mikrofiber Mutfak Havlusu 50x60 CM: 26,50 TL Selülozik Bulaşık Süngeri 2’li: 9,50 TL Tonik 200 ML: 39,50 TL Vernel Max 1200 ML: 49,50 TL Yüz Bakım Kremi 40 ML: 32,50 TL Yüz Bakım Seti: 14,50 TL