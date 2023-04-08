Aktüel
08 Nisan 2023 - 14:30

BİM'de haftanın indirimleri başlıyor! Yumuşatıcı, deterjan, bebek bezi indirime girdi: Fiyatlara bakmadan alışveriş yapmayın!

BİM, 11 Nisan'dan itibaren raflarda bulunacak ürünlerin listesini açıkladı. Bu listede, toz deterjan, peçete, çamaşır suyu, konsantre yumuşatıcı, kağıt havlu, parfümlü tuvalet kağıdı ve çocuk patik çorabı gibi ürünler yer almaktadır. Ayrıntılı liste haberimizde...

Aktüel
08 Nisan 2023 - 14:30
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BİM'de haftanın indirimleri başlıyor! Yumuşatıcı, deterjan, bebek bezi indirime girdi: Fiyatlara bakmadan alışveriş yapmayın!
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BİM, 11 Nisan itibariyle mağazalarında müşterilere sunacağı ürünlerin listesini açıkladı. Bu liste içerisinde toz deterjan, peçete, çamaşır suyu, konsantre yumuşatıcı, kağıt havlu, parfümlü tuvalet kağıdı ve çocuk patik çorabı gibi ürünler yer alıyor. BİM, ülkemizdeki zincir marketler arasında farklı kategorilerdeki ürünleri uygun fiyatlarla sunmasıyla bilinmektedir. Ayrıca, düzenli olarak yaptığı indirim kampanyalarıyla da müşterilerinin ilgisini çekmektedir.

BİM, ülkemizdeki tüketicilerin günlük ihtiyaçlarını karşılayan birçok farklı ürünü müşterilerine sunarak, müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır. BİM'in geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyat politikası, tüketicilerin market alışverişlerindeki tercihlerini büyük ölçüde etkilemektedir. Ayrıca, BİM'in yoğun bir şekilde yaygınlaştığı bölgelerde, tüketicilerin market ihtiyaçlarını karşılamak için sıkça ziyaret edilen bir yer haline gelmiştir.



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EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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