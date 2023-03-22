BİM'de indirim bayramı başladı! Sabah 09.00'da giden bu ürünleri 8,50 TL'ye alacak: Kapanın elinde kalan indirim!







O MARKETTE ŞOK İNDİRİM!







O market zincirinde büyük indirimli katalog yayımlandı. Katalog müşteriler tarafından büyük dikkat çekti. O markette kampanya ne zaman gerçekleşecek? İşte merak edilen detaylar haberimizde.21 Mart 2023 Salı gününde Bim aktüel ürünlerde büyük indirim gerçekleşecek. İndirimli ürünlerin yer aldığı katalog yayımlandı. Katalog müşteriler tarafından büyük ilgi gördü.Bim aktüel ürünler raflarda yerini aldı. 21 Mart Salı günü indirimli ürünler fiyatları ile birlikte yayınlandı.Bim Aktüel kataloğunda yer alan indirimi ürünler şunlardır: -Dost marka 200 mL krema 8,50 TL -Danet dana salam 28,50 TL -BeşlerDana Sucuk 300 gram 59,50 TL -Fitomer bitki çayları 26,50 TL -Dost marka 1 L %0,1 yağlı Süt 14,75 TL -Cumhuriyet marka 90 gram pastırma 38,50 TL -Kerem ballı kaymak 200 gram 34,50 TL-Pek Food lahmacun 330 gram 39,50 TL -Maret dana kavurma 35,50 TL -Dost marka 5 kilogram yarım yağlı yoğurt 97,50 TL -' ' 200 mL Ayran 4,50 TL -' ' 1,5 L ayran 22,50 TL -Mezzet marka revani çeşitleri 25 TL -Banvit Nugget 39,50 TL -Sek milkshake tüm çeşitler 13,50 TL -Sahan içli köfte 300 gramlık 59,50 TL