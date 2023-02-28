Aktüel
28 Şubat 2023 - 22:33

BİM'de indirim havası esiyor! 6 Mart'a kadar giden tavuk ve süt ürünlerinde dev indirimden yararlanacak! İndirim bitmeden dolaplarınızı doldurun! İşte BİM 6 Mart indirimli aktüel katalog ürünleri

Market zincirinden indirim fırsatı vatandaşın yüzünü güldürdü. Her hafta başka ürünlerde indirim yaparak müşterinin ilgisini çeken market bu haftaki indirim kataloğunu da paylaştı. İndirim hangi markette yapıldı? Detaylar haberimizde.

Aktüel
28 Şubat 2023 - 22:33
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BİM'de indirim havası esiyor! 6 Mart'a kadar giden tavuk ve süt ürünlerinde dev indirimden yararlanacak! İndirim bitmeden dolaplarınızı doldurun! İşte BİM 6 Mart indirimli aktüel katalog ürünleri
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Olumsuz ekonomik şartları düşünerek birçok üründe indirim yapan BİM Marketler zinciri bu hafta da indirim haberiyle dikkat çekti. Birbirinden farklı binlerce ürün diğer marketlere göre daha uygun fiyatlarla müşterilere sunuluyor. BİM'in yayınlandığı 28 Şubat - 6 Mart kataloğunun detayları yazının devamında.

28 ŞUBAT - 6 MART İNDİRİM KATALOĞU

Diğer marketlere göre fiyatların daha uygun olması sebebiyle vatandaşın tercih ettiği market her hafta indirim haberini duyuruyor. Farklı ürün gruplarında yaptığı indirimle daha fazla insana hitap ediyor ve bu sebeple müşteri sayısı günden güne artıyor. İşte BİM Market'in bu haftaki indirimli ürünlerinin yer aldığı katalog.



bim indirim

bim indirim

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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