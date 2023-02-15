BİM'de indirimin kralı başlıyor! Tuvalet kağıdından gıdaya yok artık dedirten indirimler: Bu fiyatlar çok konuşulacak!

BİM marketleri ayın belirli günlerinde aktüel ürünler ile müşterilerine indirim fırsatları sunmakta. Şubat ayının 21'ile 27 arasında da indirimli ürünler müşteriler ile buluşacak.
Şubat ayı 21-27 günleri ürün fiyatları
Gıda20’li bitki çayı çeşitleri 22,50 lira
Portakallı gazlı içecek 16,50 lira 4’lü paket burçak hindistan cevizli bisküvi 22,50 lira 355 gram Tamek ketçap 16 TL iken mayonez 23,50 lira Burçak sütlü kakaolu bisküvi 4’lü paket 22,50 lira Eti mini topkek 150 gram 13,75 lira Tadelle bitter çikolata 3’lü paket 19,50 lira Limon dolgulu biscolata pia 12,75 lira Şeftalili soğuk çay 16,50 lira Biscolata mood 125 gram dolgulu bisküviler 19,50 lira Biscolata nirvana hindistan cevizli gofretleri 17,50 lira Siyah çay özel seri 1 kilo 65 lira