Aktüel
15 Şubat 2023 - 19:31

BİM'de indirimin kralı başlıyor! Tuvalet kağıdından gıdaya yok artık dedirten indirimler: Bu fiyatlar çok konuşulacak!

21-27 Şubat günlerinde BİM marketlerde şok indirimler! İşte detaylar....

Aktüel
15 Şubat 2023 - 19:31
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BİM'de indirimin kralı başlıyor! Tuvalet kağıdından gıdaya yok artık dedirten indirimler: Bu fiyatlar çok konuşulacak!
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BİM marketleri ayın belirli günlerinde aktüel ürünler ile müşterilerine indirim fırsatları sunmakta. Şubat ayının 21'ile 27 arasında da indirimli ürünler müşteriler ile buluşacak.

Şubat ayı 21-27 günleri ürün fiyatları

Gıda

20’li bitki çayı çeşitleri 22,50 lira



Portakallı gazlı içecek 16,50 lira

4’lü paket burçak hindistan cevizli bisküvi 22,50 lira

355 gram Tamek ketçap 16 TL iken mayonez 23,50 lira

Burçak sütlü kakaolu bisküvi 4’lü paket 22,50 lira

Eti mini topkek 150 gram 13,75 lira

Tadelle bitter çikolata 3’lü paket 19,50 lira

Limon dolgulu biscolata pia 12,75 lira

Şeftalili soğuk çay 16,50 lira

Biscolata mood 125 gram dolgulu bisküviler 19,50 lira

Biscolata nirvana hindistan cevizli gofretleri 17,50 lira

Siyah çay özel seri 1 kilo 65 lira

Hijyen ve kişisel ürünler

6’lı 650 ml Fairy bulaşık deterjanı 119,50 lira

Toz deterjan, limon karbonat 10 kilogram 175 lira

Cif banyo 750 ml ve serum banyo 70 ml 39,75 lira

Bulaşık makinesi taleti 100 adet 92,50 lira

Lavabo açıcı jel 750 gram 19,75 lira

2 litre kireç ve pas çözücü 28,50 lira

72’li ıslak havlu 10,50 lira

28’li molped normal ped 36,50 lira

16’lı molped gece pedi 36,50 lira

Molped 28’li günlük ped 17,50 lira

750 ml köpük çamaşır suyu 18,50 lira

2’li yüz temizleme ve tonik 200 ml+200 ml 89 lira

Urban şampuan, sıvı saç kremi, saç kremi 49 lira

12’li Mayıslo 2 katlı tuvalet kağıdı 79 lira

32’li Mayıslo tuvalet kağıdı 115 lira

Bebek bezi çeşitleri 59 lira

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Zeynep Sude Yeşil
Zeynep Sude Yeşil
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