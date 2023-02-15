BİM'de indirimin kralı başlıyor! Tuvalet kağıdından gıdaya yok artık dedirten indirimler: Bu fiyatlar çok konuşulacak!







Şubat ayı 21-27 günleri ürün fiyatları

Gıda







Hijyen ve kişisel ürünler

BİM marketleri ayın belirli günlerinde aktüel ürünler ile müşterilerine indirim fırsatları sunmakta. Şubat ayının 21'ile 27 arasında da indirimli ürünler müşteriler ile buluşacak.20’li bitki çayı çeşitleri 22,50 liraPortakallı gazlı içecek 16,50 lira 4’lü paket burçak hindistan cevizli bisküvi 22,50 lira 355 gram Tamek ketçap 16 TL iken mayonez 23,50 lira Burçak sütlü kakaolu bisküvi 4’lü paket 22,50 lira Eti mini topkek 150 gram 13,75 lira Tadelle bitter çikolata 3’lü paket 19,50 lira Limon dolgulu biscolata pia 12,75 lira Şeftalili soğuk çay 16,50 lira Biscolata mood 125 gram dolgulu bisküviler 19,50 lira Biscolata nirvana hindistan cevizli gofretleri 17,50 lira Siyah çay özel seri 1 kilo 65 lira6’lı 650 ml Fairy bulaşık deterjanı 119,50 lira Toz deterjan, limon karbonat 10 kilogram 175 lira Cif banyo 750 ml ve serum banyo 70 ml 39,75 lira Bulaşık makinesi taleti 100 adet 92,50 lira Lavabo açıcı jel 750 gram 19,75 lira 2 litre kireç ve pas çözücü 28,50 lira 72’li ıslak havlu 10,50 lira 28’li molped normal ped 36,50 lira 16’lı molped gece pedi 36,50 lira Molped 28’li günlük ped 17,50 lira 750 ml köpük çamaşır suyu 18,50 lira 2’li yüz temizleme ve tonik 200 ml+200 ml 89 lira Urban şampuan, sıvı saç kremi, saç kremi 49 lira 12’li Mayıslo 2 katlı tuvalet kağıdı 79 lira 32’li Mayıslo tuvalet kağıdı 115 lira Bebek bezi çeşitleri 59 lira