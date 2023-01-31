BİM'de İtalyanları kıskandıran indirim! Yarın BİM'e gitmeyen çok üzülecek: Bu fiyata bu lezzetler kaçmaz!

BİM’E YARIN GİTMEYENLER PİŞMAN OLACAK!













PEKİ HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR VE FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Yarın sabah milyonlar BİM’e akın edecek. Her hafta Salı ve Cuma günleri haftalık broşürlerini yenileyen BİM bu hafta yine dopdolu. 31 Ocak BİM indirimlerinde yok yok!Haftalık olarak yayınlanan BİM’in indirimleri milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye’deki en büyük zincir marketlerden biri olan BİM yine haftalık katolog ürünleri ile geldi. 81 ilde bir çok mağazası bulunan BİM Market her Salı yeni ürünleri ile fırsat sunuyor. Kaliteli ürünleri uygun fiyata müşteri ile buluşturmayı planlayan BİM bu hafta rafların tozunu attıracak!Barilla burgu makarna 18.50 TL Chef seasons çedar & pesto aromalı makarna sosu 14.50 TL Seresfoodda sweet chili & sriracha sos 23.50 TL Dr.Oetker pizza ristorante mini mista 45 TL Barilla kalem makarna 18.50 TL Barilla spagetti 18.50 TLDanet dilimli fermente dana sucuk 55 TL Altınkılıç tam yağlı beyaz peynir 49.50 TL İçim süt 19.50 TL