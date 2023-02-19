BİM'de izdiham yaratacak çay indirimi! Tüm marketlere meydan okudu: 3'te biri fiyatına satıyor







BİM 21 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER







Son zamanlarda raf fiyatlarına sık sık zam gelmesi sebebiyle vatandaşın mağduriyetinin az da olsa giderilmesi için market zincirlerinin yaptığı kampanyalar sürüyor. Peki BİM 21 Şubat aktüel ürün katalogunda hangi ürünler var? Fiyatlar neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.BİM Marketler tarafından müşterilere sunulan indirimli fiyatlar devam ediyor. Müşterilerin merakla araştırdığı 21 Şubat tarihinde birçok farklı kategoride yapılan indirimler şu şekilde;-Rinso marka 10 kg limon karbonat toz deterjan 175 TL -Fairy marka 6'lı sıvı bulaşık deterjanı 119.50 TL -Bind Activit marka 100'lü bulaşık makinesi tableti 92.50 TL -Cif P&S marka 750 ml ve serum mutfak cif 70 ml 39.75 TL -Cif P&S marka 750 ml ve serum banyo cif 70 ml 39.75 TL -Hyperactive marka 750 gram lavabo açıcı jel 19.75 TL -Porçöz marka 2 l kireç ve pas çözücü 28.50 TL -Güldal marka 750 ml köpük çamaşır suyu 18.50 TL -Deluxe Bref marka wc blok 22 TL -Mr. Green marka mikrofiber temizlik bezi 25.50 TL -Hijyen Koruma 500 ml wc temizleyici 29.50 TL -Komili marka sıvı sabun 45.50 TL -Mayıslo marka 2 kat 12'li kağıt havlu 79 TL -Mayıslo marka 2 kat 32'li tuvalet kağıdı 115 TL -Bbyone marka bebek bezi 59 TL -Sofia marka 100'lü el ve yüz havlusu 19.50 TL -Lole's marka 72'li ıslak mendil 10.50 TL -Molped marka 28'li günlük ped 17.50 TL -Molped marka 28'li normal ped 36.50 TL -Molped marka 28'li gece pedi 36.50 TL -Urban are marka 25 ml saç kremi 49 TL -Urban Care marka 150 ml durulanmayan saç kremi 55 TL -Urban Care marka 200 ml sıvı saç kremi 59 TL -Urban Care marka 250 ml şampuan 49 TL -Ziaja marka yüz temizleme jeli ve tonik seti 89 TL -Family marka gözlük temizleme mendili 15.50 TL -Efor Platinum marka özel siyah çay 1 kg 65 TL -Herby marka fit bitki çayı 22.50 TL -Sarıyer marka 2.5 l portakal aromalı içecek 16.50 TL -Didi marka 2.5 l şeftalili soğuk çay 16.50 TL -Tamek marka 355 gram ketçap 16 TL -Tamek marka 320 gram mayonez 23.50 TL -Booza marka tahıllı meyveli içecek 9.75 TL -Eti Burçak marka 4'lü hindistan cevizli bisküvi 22.50 TL -Eti Burçak marka 4'lü sütlü kakaolu kremalı bisküvi 22.50 TL -Eti Kombo marka 3'lü lokmalık bisküvi 17.50 TL -Swissalps sütlü İsviçre çikolatası 18 TL -Swissalps marka 100 gram fındıklı İsviçre çikolatası 18.50 TL -Biscolata Nirvana marka 100 gram hindistan cevizli gofret 17.50 TL -Biscolata Nirvana marka 100 gram fındıklı gofret 17.50 TL -Biscolata Mood marka 125 gram hindistan cevizli dolgulu bisküvi 19.50 TL -Biscolata Mood marka 125 gram bitter kremalı bisküvi 19.50 TL