BİM'de izdiham yaratacak indirim başlıyor! Fiyatlar ilk kez bu kadar düştü: Poşetini alan koşacak







BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ







BİM’in yapmış olduğu duyuru kapsamında 9-11 Nisan tarihleri arasındaki indirimler vatandaşlarla paylaşıldı. Bunun yanı sıra BİM marketlerinde bugün itibariyle başlayan indirimlerin 11 Nisan gününe kadar süreceğinin altı çizildi.Filtreli Koruyucu Gözlük 13,75 Türk Lirası Bağ Makası 79 Türk Lirası Budama Testeresi 300 mm 52,50 Türk Lirası Bahçe Tipi Uzatma Kablosu 15m 329 Türk Lirası Ahşap Saplı Profesyonel Çapa/Çatal 34,75 Türk Lirası Hobi Kürek-Çatal -Tırmık Seti 3’lü 44,50 Türk Lirası Ahşap Saplı Boyalı Çelik Keser 59,75 Türk Lirası Nofrost Buzdolabı 430 Litre8.199 Türk Lirası 8 Kg Çamaşır Makinesi 5.899 Türk Lirası 4 Programlı Bulaşık Makinesi 4.899 Türk Lirası 55′ UHD Android LED TV 6.199 Türk Lirası Rüzgar Gülü 16 cm 7 Kanat 22,75 Türk Lirası Rüzgar Gülü 18 cm 8 Kanat Halojenli 15,75 Türk Lirası Rüzgar Gülü 20 cm 7 Kanat 24,75 Türk Lirası Koltuk 249 Türk Lirası Örgü Koltuk 229 Türk Lirası Koltuk 199 Türk Lirası Plastik Koltuk 99 Türk Lirası Metal Ayaklı Katlanır Masa 349 Türk Lirası Katlanır Masa ve 4 Tabure Piknik Seti 749 Türk Lirası Katlanır Kamp Sandalyesi 159 Türk Lirası Örgü Tabure 34,50 Türk Lirası Lisanslı Tablet Aktivite Seti 59 Türk Lirası Küvette Bebek 59 Türk Lirası 72 Parça Blok Saklama Kutulu 49,50 Türk Lirası Eğlenceli Faaliyet Seti Kitapları 12,50 Türk Lirası