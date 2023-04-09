Aktüel
09 Nisan 2023 - 16:00

BİM'de izdiham yaratacak indirim başlıyor! Fiyatlar ilk kez bu kadar düştü: Poşetini alan koşacak

BİM marketlerinde uygun fiyatlar raflarda yerini alacak olan ürünlerin neler olduğu açıklandı. BİM aktüel ürünler kataloğundaki indirimler belli oldu. Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz...

Aktüel
09 Nisan 2023 - 16:00
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BİM'de izdiham yaratacak indirim başlıyor! Fiyatlar ilk kez bu kadar düştü: Poşetini alan koşacak


BİM’in yapmış olduğu duyuru kapsamında 9-11 Nisan tarihleri arasındaki indirimler vatandaşlarla paylaşıldı. Bunun yanı sıra BİM marketlerinde bugün itibariyle başlayan indirimlerin 11 Nisan gününe kadar süreceğinin altı çizildi.

BİM

BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ



Filtreli Koruyucu Gözlük 13,75 Türk Lirası

Bağ Makası 79 Türk Lirası

Budama Testeresi 300 mm 52,50 Türk Lirası

Bahçe Tipi Uzatma Kablosu 15m 329 Türk Lirası

Ahşap Saplı Profesyonel Çapa/Çatal 34,75 Türk Lirası

Hobi Kürek-Çatal -Tırmık Seti 3’lü 44,50 Türk Lirası

Ahşap Saplı Boyalı Çelik Keser 59,75 Türk Lirası

Nofrost Buzdolabı 430 Litre8.199 Türk Lirası

8 Kg Çamaşır Makinesi 5.899 Türk Lirası

4 Programlı Bulaşık Makinesi 4.899 Türk Lirası

55′ UHD Android LED TV 6.199 Türk Lirası

Rüzgar Gülü 16 cm 7 Kanat 22,75 Türk Lirası

Rüzgar Gülü 18 cm 8 Kanat Halojenli 15,75 Türk Lirası

Rüzgar Gülü 20 cm 7 Kanat 24,75 Türk Lirası

Koltuk 249 Türk Lirası

Örgü Koltuk 229 Türk Lirası

Koltuk 199 Türk Lirası

Plastik Koltuk 99 Türk Lirası

Metal Ayaklı Katlanır Masa 349 Türk Lirası

Katlanır Masa ve 4 Tabure Piknik Seti 749 Türk Lirası

Katlanır Kamp Sandalyesi 159 Türk Lirası

Örgü Tabure 34,50 Türk Lirası

Lisanslı Tablet Aktivite Seti 59 Türk Lirası

Küvette Bebek 59 Türk Lirası

72 Parça Blok Saklama Kutulu 49,50 Türk Lirası

Eğlenceli Faaliyet Seti Kitapları 12,50 Türk Lirası

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