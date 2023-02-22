BİM'de izdiham yaratacak indirim müjdesi! Yarın sabah gitmeyen fiyatları görünce pişman olacak! Elinizi çabuk tutun







BİM MARKET'TE 21 ŞUBATIN INDİRİMLERİ: YÜZLERCE ÜRÜN YARI FİYATINA!







İNDİRİMLİ ÜRÜNLER DUYURULDU!

BİM MARKET NEDİR?

BİM Market 21 Şubat Salı günü yüzlerce ürünü indirimli olarak raflarda sunacak.21 Şubat Salı günü BİM aktüel ürünler kataloğu ile yüzlerce ürün satışa çıkacak. BİM Market'in bu haftaki kampanyasında ev ihtiyaçlarından, temel gıda ürünlerine, deterjanlardan, çamaşır suyuna kadar yüzlerce ürünün fiyatları düşüyor. BİM aktüel ürünler kataloğu ile gelecek indirimlerin fiyat listesini haberimizde bulabilirsiniz.Türkiye'nin indirimin en büyük adreslerinden biri olan BİM market, satışa çıkacak olan ürünler arasında Efor 1 kg Platinum Siyah Çay, Herby 20'li Fit Bitki Çayı, Eti Burçak Hindistan Cevizli Kremalı Bisküvi, Tamek Ketçap, Tamek Mayısonez, Sarıyer 2,5 L Portakal Aromalı Gazlı İçecek, Didi 2,5 L Şeftali Aromalı İçecek, Booza Tahıllı Meyveli İçecek, Swissalps Sütlü İsviçre Çikolatası, Swissalps Fındıklı İsviçre Çikolatası, Tadelle Bitter Çikolata, Eti Cin Portakal Jöleli Granüllü Bisküvi, Eti Limonlu Haşhaşlı Mini Topkek, Eti Kakaolu Portakallı Mini Topkek, Eti Hindistan Cevizli Popkek, Biscolata Pia Frambuaz Dolgulu Kek, Biscolata Pia Limon Dolgulu Kek, Biscolata Nirvana Hindistan Cevizli Göfret, Biscolata Nirvana Fındıklı Göfret, Biscolata Mood Bitter Krema Dolgulu Bisküvi, Biscolata Mood Hindistan Cevizi Dolgulu Bisküvi gibi ürünler yer alıyor. Ayrıca BİM'de Fairy 6x650 ml Sıvı Bulaşık Deterjanı, Rinso 10 kg Toz Deterjan, Mayıslo 12'li Kağıt Havlu, Mayıslo 32'li Tuvalet Kağıdı, Babyone Bebek Bezi, Cif Mutfak + Serum Mutfak, Cif Banyo + Serum Banyo, Sofia 100'lü El ve Yüz Havlusu, Lole's ıslak Havlu, Molped Gece, Molped Normal, Molped Günlük Ped, Porçöz Kireç ve Pas Çözücü, Hyperactive Lavabo Açıcı Jel, Güldal Köpük Çamaşır Suyu, Delux Bref Wc Blok, Mr. Green Mikrofiber Temizlik Bezi, Komili 4 L Sıvı Sabun, Ziaja Yüz Temizleme + Tonik Kofre Seti ürünleri de indirimli olarak satışa çıkıyor. Fırsatlardan faydalanmak için BİM marketlerini ziyaret edebilirsiniz.BİM, Türkiye'nin en büyük perakende marketler zincirlerinden biridir. 1995 yılında İstanbul'da kurulan BİM, "ürünleri mümkün olan en düşük fiyatlarla müşterilerine sunmak" felsefesi ile yola çıkmıştır. BİM'in müşteri kitlesi geniş ve farklı ihtiyaçlara yönelik ürün yelpazesi geniştir. BİM, Türkiye genelinde binlerce mağazası bulunan bir perakende zinciridir. BİM, genellikle gıda, temizlik malzemeleri, kişisel bakım ürünleri, giyim, ev tekstili, mutfak gereçleri, oyuncak, elektronik aletler gibi ürünler sunmaktadır. Fiyatları oldukça düşük olan ürünler genellikle uygun fiyatlı ve ekonomik olması nedeniyle tercih edilmektedir. BİM, ürünleri tedarik etmek için kendi markalarını da kullanmaktadır. Bunlar arasında Milangaz, Ramstore, Frita gibi markalar bulunmaktadır. BİM ayrıca, yurt dışındaki bazı ülkelerde de faaliyet göstermektedir. BİM, müşterilerine uygun fiyatlı ürünler sunmanın yanı sıra, mağazalarında müşteri memnuniyeti odaklı bir hizmet anlayışı da benimsemektedir. Mağazalarda ürünlerin kolayca bulunabilmesi ve müşterilerin rahat alışveriş yapabilmesi için düzenli ve temiz bir ortam sağlanmaktadır.