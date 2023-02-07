BİM zincir marketleri, 7 Şubat ile 10 Şubat 2023 tarihlerinin arasında geçerliliği olacağının bildirildiği indirimli ürünlerin bulunduğu son kataloğunu yayınladı. BİM aktüel ürünlerin yer aldığı kataloğundaki ürünler, 7-10 Şubat tarihlerinin arasında tüm zincir mağazaların raflarında yer alacak. Güncel BİM kataloğunun Salı günü satılacak olan ürünlerin başında gıda ürünleri yer alırken 10 Şubat Cuma gününde satılacak olan ürünlerin genellikle Sevgililer Günü'ne özel ürünlerinin olduğu görülüyor.
Aktüel
07 Şubat 2023 - 10:15
BİM'de izdiham yaratacak indirim yarın başlıyor: Kağıt havlu kapış kapış gidecek
Türkiye'nin en ucuz market zincirlerinden biri olan BİM, 7-10 Şubat 2023 tarihlerinin arasında geçerli olan son kataloğunu yayınladı. Dolayısıyla bu tarihlerde çeşitli ürünler BİM'de çok uygun fiyatlarla satışa sunulacak. BİM'in 7-10 Şubat 2023 tarihlerinde raflarda olması beklenen ürünlerin listesi haberimizde..
Aktüel
07 Şubat 2023 - 10:15