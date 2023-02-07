BİM'de izdiham yaratacak indirim yarın başlıyor: Kağıt havlu kapış kapış gidecek







7 ŞUBAT-10 ŞUBAT 2023 BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU











BİM zincir marketleri, 7 Şubat ile 10 Şubat 2023 tarihlerinin arasında geçerliliği olacağının bildirildiği indirimli ürünlerin bulunduğu son kataloğunu yayınladı. BİM aktüel ürünlerin yer aldığı kataloğundaki ürünler, 7-10 Şubat tarihlerinin ​​arasında tüm zincir mağazaların raflarında yer alacak. Güncel BİM kataloğunun Salı günü satılacak olan ürünlerin başında gıda ürünleri yer alırken 10 Şubat Cuma gününde satılacak olan ürünlerin genellikle Sevgililer Günü'ne özel ürünlerinin olduğu görülüyor.