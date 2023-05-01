BİM'de Mayıs ayı bereketli başladı! Yeni kataloglar yayında: Bu ürünlerin fiyatına inanamayacaksınız







BİM 2-5 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER







Market fiyatları günden güne artış göstermeye devam ederken marketlerin aktüel ürünler kampanyaları da devam ediyor. BİM Marketlerin 2-5 Mayıs arası aktüel ürünleri müşterileriyle paylaşıldı! Peki fiyatlar nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Her hafta birçok farklı kategoride aktüel ürünlerini müşterisine uygun fiyatlara sunan BİM Marketlerin 2-5 Mayıs tarihlerinde geçerli olacak aktüel ürünler ve fiyatları şu şekilde;-Gündoğdu marka 1.2 kilogram yarım yağlı tost peyniri 159 TL -Gündoğdu marka 1.5 kilogram yarım yağlı tost peyniri 179 TL -Bahçıvan marka 1 kilogram yarım yağlı süzme peynir 79 TL -İçim marka 3'lü 180 gram labne peynir 59.50 TL -Teksüt marka 900 gram tam yağlı beyaz peynir 79 TL -Sek marka 5 kilogram yarım yağlı yoğurt 99 TL -Omo marka 9 kilogram toz deterjan 179 TL -Fairy marka 75'li bulaşık makinesi tableti 259 TL -Solo marka 12'li iki katlı tuvalet kağıdı 52 TL -Solo marka 8'li iki katlı kağıt havlu 54 TL -Solo marka 200'lü peçete 28.50 TL -Diadermine marka 400 ml makyaj temizleme suyu 54 TL -Newgen marka 250 ml sıkılaştırıcı vücut losyonu 69 TL -Kumtel marka fastfryer XXL 2 bin 499 TL -Fakir marka çeyiz paketi 2 bin 599 TL -Arnica marka blender seti 499 TL -Heifer marka çay makinesi 489 TL -Keyif Abdullah Efendi marka Türk kahvesi makinesi 499 TL -Dijitsu marka 65 inç televizyon 9 bin 299 TL -Dijitsu marka 55 inç televizyon 6 bin 999 TL -Oppo marka 64 GB A16 model telefon 4 bin 499 TL -Desenli kablosuz mouse 89 TL -Fakir Hausgrate marka buharlı temizleme makinesi 299 TL -Bonera Emaye marka karnıyarık tenceresi 239 TL -Kütahya Porselen marka 24 parça yemek takımı 1.099 TL -House marka pratik şarjlı blender 269 TL -Kütahya Porselen marka porselen fincan takımı 159 TL -Paşabahçe marka 12 parça çay seti 139 TL -Paşabahçe marka ayaklı şekerlik 89 TL -Paşabahçe marka 6'lı su bardağı 89 TL -Rexon marka sıcak hava saç şekillendirici 699 TL -Casio marka kol saati 449 TL -Molinella marka çift kişilik nevresim takımı 499 TL -Heifer marka saç kurutma makinesi 229 TL -Schwartz marka titreşimli yüz masaj aleti 59 TL -Housmart marka tartı 179 TL -Pijama takımı 159 TL -Philips marka epilatör 279 TL