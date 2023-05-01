Aktüel
01 Mayıs 2023 - 20:45

BİM'de Mayıs ayı bereketli başladı! Yeni kataloglar yayında: Bu ürünlerin fiyatına inanamayacaksınız

Son dönemlerde internet üzerinden en çok araştırılan konular arasında marketlerin yaptığı kampanyalar yer alıyor. Peki bu hafta BİM Marketlerde hangi ürünler indirimli? Tüm detaylar haberimizde.

Aktüel
01 Mayıs 2023 - 20:45
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BİM'de Mayıs ayı bereketli başladı! Yeni kataloglar yayında: Bu ürünlerin fiyatına inanamayacaksınız


Market fiyatları günden güne artış göstermeye devam ederken marketlerin aktüel ürünler kampanyaları da devam ediyor. BİM Marketlerin 2-5 Mayıs arası aktüel ürünleri müşterileriyle paylaşıldı! Peki fiyatlar nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİM 2-5 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER

Her hafta birçok farklı kategoride aktüel ürünlerini müşterisine uygun fiyatlara sunan BİM Marketlerin 2-5 Mayıs tarihlerinde geçerli olacak aktüel ürünler ve fiyatları şu şekilde;



BİM 2-5 Mayıs Aktüel Ürünler

-Gündoğdu marka 1.2 kilogram yarım yağlı tost peyniri 159 TL

-Gündoğdu marka 1.5 kilogram yarım yağlı tost peyniri 179 TL

-Bahçıvan marka 1 kilogram yarım yağlı süzme peynir 79 TL

-İçim marka 3'lü 180 gram labne peynir 59.50 TL

-Teksüt marka 900 gram tam yağlı beyaz peynir 79 TL

-Sek marka 5 kilogram yarım yağlı yoğurt 99 TL

-Omo marka 9 kilogram toz deterjan 179 TL

-Fairy marka 75'li bulaşık makinesi tableti 259 TL

-Solo marka 12'li iki katlı tuvalet kağıdı 52 TL

-Solo marka 8'li iki katlı kağıt havlu 54 TL

-Solo marka 200'lü peçete 28.50 TL

-Diadermine marka 400 ml makyaj temizleme suyu 54 TL

-Newgen marka 250 ml sıkılaştırıcı vücut losyonu 69 TL

-Kumtel marka fastfryer XXL 2 bin 499 TL

-Fakir marka çeyiz paketi 2 bin 599 TL

-Arnica marka blender seti 499 TL

-Heifer marka çay makinesi 489 TL

-Keyif Abdullah Efendi marka Türk kahvesi makinesi 499 TL

-Dijitsu marka 65 inç televizyon 9 bin 299 TL

-Dijitsu marka 55 inç televizyon 6 bin 999 TL

-Oppo marka 64 GB A16 model telefon 4 bin 499 TL

-Desenli kablosuz mouse 89 TL

-Fakir Hausgrate marka buharlı temizleme makinesi 299 TL

-Bonera Emaye marka karnıyarık tenceresi 239 TL

-Kütahya Porselen marka 24 parça yemek takımı 1.099 TL

-House marka pratik şarjlı blender 269 TL

-Kütahya Porselen marka porselen fincan takımı 159 TL

-Paşabahçe marka 12 parça çay seti 139 TL

-Paşabahçe marka ayaklı şekerlik 89 TL

-Paşabahçe marka 6'lı su bardağı 89 TL

-Rexon marka sıcak hava saç şekillendirici 699 TL

-Casio marka kol saati 449 TL

-Molinella marka çift kişilik nevresim takımı 499 TL

-Heifer marka saç kurutma makinesi 229 TL

-Schwartz marka titreşimli yüz masaj aleti 59 TL

-Housmart marka tartı 179 TL

-Pijama takımı 159 TL

-Philips marka epilatör 279 TL

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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