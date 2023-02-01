BİM'de salı sallandı! Mutfakların sultanı o ürün 18,50 TL'ye satılacak







BİM 31 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER







Her hafta farklı ürünler büyük kampanyalarla müşterilere sunuluyor. Peki 31 Ocak haftasında BİM aktüel ürünleri neler? Fiyatlar nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.BİM tarafından düzenlenen ve birçok farklı kategoride ürün sunan aktüel ürünler listesinde 31 Ocak tarihinde yer alan ürünler ve fiyatları şu şekilde;-325 gram pizza mozzarella 45 TL -340 gram ristorante mini mista 45 TL -125 gram Suda top mozzarella 29.50 TL -70 gram çedar ve pesto aromalı makarna sosu 14.50 TL -180 gram dilimli siyah zeytin 24.50 TL -Sos çeşitleri 19.75 TL -500 gram tagliatelle makarna 28.50 TL -700 gram fesleğenli domates rendesi 19.50 TL -500 gram kalem makarna 18.50 TL -500 gram burgu makarna 18.50 TL -Spagetti makarna 18.50 TL -240 gram çekme helva 27.50 TL -220 gram fıstıklı rulo pişmaniye 27.50 TL -5'li 20 gram çikolata kaplı fındıklı gofret 13.50 TL -00 gram dilimli fermente dana sucuk 55 TL -500 gram tam yağlı beyaz peynir 49.50 TL -1 litre yüzde 2 yağlı süt 19.50 TL -Efsane yerli pilavlık pirinç 127.50 TL -Saban kırmızı mercimek 54 TL -Saban pilavlık bulgur 37.50 TL -Saban nohut 72.50 TL -Yarım yağlı Dost yoğurt 89 TL -Tat salatalık turşusu 27.50 TL -Serel çifte kavrulmuş tahin 89 TL -Yağsız dijital fritöz 2.999 TL -Çok amaçlı 8 bölmeli dolap 699 TL -Genişletilebilir sırt çantası 399 TL -Akıllı saat 329 TL -Saç şekillendirici 279 TL -Elektronik mıknatıslı yazı tahtası 109 TL -Sakal düzeltici 279 TL -Üçgen zigon sehpa 299 TL -1000 cc kapaklı uzun saklama kabı 34.50 TL -3'lü su bardağı 32.50 TL -3'lü meşrubat bardağı 35 TL -700 ml sos şişesi 15 TL -Merdane 19.50 TL -750 cc yağ şişesi 29.50 TL -Bulaşık matı 29.50 TL -Cam şekerlik kelebek kapaklı 24.50 TL -Kapaklı taşınabilir kek fanusu 39.50 TL -Pastacılık ürünleri 10.50 TL -Patisserie marka kapaklı 32 cm servis tabağı 129 TL -Patisserie marka 32 cm büyük servis tabağı 49.50 TL -Melis marka 12 parça çay seti 109 TL -Çelik 24 cm saklama kabı 109 TL -4 l ayaklı su sebili 59 TL -Kek kalıp çeşitleri 55 TL -20 cm dekorlu pasta tabağı 169 TL -Krema pompası 15.50 TL -1 litre hamur porsiyonlayıcı 55 TL -600 ml un eleği 19.50 TL -Retro servis maşası 39.50 TL -Naturalove marka bıçak bileyicili bambu kesme tahtası 119 TL -Paşabahçe marka kulplu İstanbul bardak 99 TL -Rakle marka kahve yanı su bardağı 85 TL -Benante marka porselen çay bardağı 89 TL -Çekmece içi 4'lü organizer 75 TL -Lüks Embol marka battaniye 349 TL