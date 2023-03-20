BİM'de salı sallanır indirimleri geliyor! Deterjanda dolapları dolduran fiyatlar: Bayram temizliği öncesi müjdelendi!







BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ







21 Mart 2023 tarihi itibariyle BİM pazarında temizlik, giyim ve gıda ürünü satılacak. Çoğu kişi hemen alışveriş listesini oluşturmaya başlamış durumda. 21 Mart 2023 tarihi itibariyle aktüel katalogda hangi ürünler indirimde? İşte detaylar…• Dost yarım yağlı yoğurt 5 kg• Dost laktozsuz ayran 1.5 L • Dost ayran 285 ml • Dost yüzde 0,1 yağlı süt 1 L • Dost çikolatalı pastörize süt 1 L • Dost laktozsuz ayran 1.5 L • Dost bitkisel krema • Dost bademli içecek • Beşler Dana sucuk 300 g • Dost çiftlik kaşkaval peyniri 400 g • Namet soslu dana döner 300 g • Erpiliç piliç kokteyl sosis 700 g • Maret dana kavurma 100 g • Mezzet revani çeşitleri (portakallı ve haşhaşlı)• Krem ballı kaymak • Fitomer Hindistan cevizi yağı • Fitomer bitki çayı çeşitleri • Fitomer sarı kantaron yağı • Erpiliç Dondurulmuş piliç kalçalı but • Pek Food lahmacun • Sahan içli köfte • Danet dana dilimli salam • Miofit destekli seamless spor sütyeni • Miofit yüksek bel toparlayıcı seamless spor • Casilli geniş fileli sporcu büstiyer • Casilli yan dantelli toparlayıcı külot• Casilli özel gün destek külodu • Pırlanta sütyen slip takım ekru- yeşil renkler • Comfort familiy patik çorap 2’li • Casilli geniş fileli sporcu boxer • Comfort familiy soket çorap 2’li erkek • Neutrogena vücut losyonu • Philips Aaa ince pil 6’lı • Fairy losyon sıvı bulaşık deterjanı • Hyper Hypo ultra çamaşır suyu • Miss bulaşık deterjanı • Kese+sabunluk • Doğal ipek yüz kesesi