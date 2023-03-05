BİM'de salıyı sallayacak indirim geliyor! O ürün 26 TL'ye satılacak: Sınırlı sayıda, yetişen yakalar!







BİM'DE BU ÜRÜN 26,50 TL'YE SATILACAK







BİM yine aktüel ürünleriyle vatandaşların cebini düşünüyor. Salı günkü katalogda yer alan ürünler arasında pek çok ihtiyaç malzemesi bulunuyor. Ancak o ürünün fiyatındaki indirim, vatandaşları adeta cezbetti.Türkiye'nin en çok tercih edilen süpermarketlerinden biri olan BİM, Salı ve Cuma günleri aktüel ürünlerini vatandaşlara sunuyor. Uygun fiyatlı ürünlere rağbet eden vatandaşlar, kaçırılmayacak fırsatları kovalamaya devam ediyor.7 Mart Salı gününün BİM aktüel ürünleri ise belli oldu. Evlerin sıkça ihtiyaç listesinde yer alan tuvalet kağıdı ise 26,50 TL'den satışa sunulacak.