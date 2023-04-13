BİM'de salıyı sallayan indirim müjdesi! O ürün 17,50 TL'ye düştü: Son fırsatlar duyuruldu!







BİM 18 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER







Son zamanlarda fahiş şekilde artış gösteren market fiyatları sebebiyle vatandaş marketlerin kampanyalarını yakından takip ediyor. Peki 18 Nisan BİM aktüel ürünler neler? Fiyatlar nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.BİM sık sık yaptığı aktüel indirimlerle bütün vatandaşın ilgisini çekmeye devam ediyor. BİM'in aktüel ürünlerinde birçok farklı kategoride büyük indirimler müşterilere sunuluyor. BİM 18 Nisan aktüel ürünler kataloğu da vatandaşa sunuldu. BİM 18 Nisan aktüel ürünler ve fiyatları şu şekilde;-Banvit marka piliç baget 44.50 TL -Erpiliç marka tüm tavuk 39.50 TL -Mezzet marka revani çeşitleri 25 TL -Erpiliç marka 750 gram piliç salam 32 TL -Dost marka 1 litre yağlı süt 14.50 TL -Sultan marka 100 gram kavurma 35.50 TL -Fair marka 900 ml Fairgold vegan 45 TL -Dizi marka 750 gram sargılı şeker 25.50 TL -Tat marka 300 gram kahvaltılık sos 24.50 TL -Bizim marka 4'lü 250 gram margarin 38.25 TL -Poltat marka 1 kilogram reçel çeşitleri 39 TL -Unlux marka 540 gram lavaş ekmek 23.75 TL -Şifa Baba marka süt reçeli çeşitleri 29.50 TL -Dost marka 5 kilogram yarım yağlı yoğurt 97.50 TL -Keskinoğlu marka 1 kilogram schnitzel 49.75 TL -Hurmatat marka 265 gram hurma suyu 39.50 TL -Kerem marka 180 gram 3'lü labne peynir 56.50 TL -Indomie marka 20'li noodle 77.50 TL -Kaanlar marka 200 gram zeytin çeşitleri 13.50 TL -Binboğa marka 240 gram süzme çiçek balı 29.50 TL -Dost 1 litre çikolatalı pastörize süt 24.50 TL -Aknaz marka 1.5 kilogram yarım yağlı tost peyniri 179 TL -Seyidoğlu marka 350 gram bademli yaz helvası 26.50 TL -Pek Food Gurme marka 400 gram üçgen mantı 32.50 TL -Cem marka 800 gram doğal siyah zeytin 69.50 TL -Nesquik marka 700 gram kakaolu mısır gevreği 49.50 TL -Eti marka 143 gram 3'lü etimek 35 TL -Teksüt marka 1 kilogram tereyağı 169 TL -Simbat marka 250 gram ceviz içi 39.50 TL -Mixim marka 220 gram İzmir bomba 19.50 TL -Eti marka 75 gram 3'lü portakallı bisküvi 15.50 TL -Ozmo marka kakaolu fındık kreması 9.50 TL -Star marka 100 gram patlamış mısır 9.50 TL -List marka 150 gram yer fıstığı 17.50 TL -Simbat marka 300 gram karışık kuruyemiş 29.50 TL -Eti burçak marka tuzlu bisküvi 21.50 TL -Keyifçe marka 150 gram lokum çeşitleri 32.50 TL -Şölen Luppo marka portakallı sandviç kek 22.50 TL -Sek marka 330 ml bademli kahveli içecek 13.50 TL -Jacobs marka 100 gram filtre kahve 26.50 TL -Link marka 20 ml bisküvi ve muz aromalı içecek 3 TL -Star Krak marka 150 gram mısır çerezi 12.50 TL -Torku marka 142 gram fındıklı gofret 13.50 TL -Gold Harvest marka 200 gram yer fıstığı 16 TL -Sarıyer marka 2.5 litre karışık meyveli gazoz 15 TL -Fiskobirlik marka 700 gram kakaolu fındık kreması 79.50 TL -Eti Burçak marka 117 gram 3'lü kakaolu bisküvi 22.75 TL -Eti Burçak marka 123 gram 3'lü kepekli bisküvi 22.50 TL -Nesquik marka 420 gram çikolatalı içecek tozu ve 420 gram matara 49.50 TL -Nescafe marka 200 gram kahve ve 200 gram kahve beyazlatıcı 89 TL