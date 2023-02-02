BİM 7 Şubat kataloğunda Sevgililer Günü temasına ağırlık verilen ve 9,50 TL'ye kadar olan indirimli ürünler sunuldu.
Aktüel
02 Şubat 2023 - 22:00
BİM'de sevgililer günü indiriminde yok yok! Fiyatlar geri çekildi 17 TL'den satılacak
BİM 14 Şubat'a özel sevgililer günü konseptli indirime gitti. 7 Şubat'ta aktif olacak katalog ile vatandaşlar uygun fiyat ile Sevgililer Günü hediyesi alabilir. İşte detaylar...
Aktüel
02 Şubat 2023 - 22:00
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BİM MARKET NEDİR? BİM MARKET, Türkiye'de hizmet vermekte olan bir discount market zinciridir. Perakende sektöründeki hızlı büyümesi ve müşteri memnuniyetine odaklanan yaklaşımı ile tanınmaktadır. BİM MARKET, en yüksek kalitede ürünleri en düşük fiyatlarla sunma amacıyla kuruldu. BİM MARKET, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde bulunan yaklaşık 10,000 mağazası ile müşterilerine hizmet vermektedir. BİM MARKET, günlük ihtiyaçlarınız için gerekli olan tüm ürünleri tek bir çatı altında sunmaktadır. Gıda, ev gereçleri, kozmetik, bebek ürünleri ve daha birçok ürün grubundan oluşan geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. BİM MARKET, her hafta farklı ürünleri indirimli olarak satmaktadır ve bu sayede müşterilerine ekonomik avantajlar sunar.
BİM MARKET NEDİR? BİM MARKET, Türkiye'de hizmet vermekte olan bir discount market zinciridir. Perakende sektöründeki hızlı büyümesi ve müşteri memnuniyetine odaklanan yaklaşımı ile tanınmaktadır. BİM MARKET, en yüksek kalitede ürünleri en düşük fiyatlarla sunma amacıyla kuruldu. BİM MARKET, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde bulunan yaklaşık 10,000 mağazası ile müşterilerine hizmet vermektedir. BİM MARKET, günlük ihtiyaçlarınız için gerekli olan tüm ürünleri tek bir çatı altında sunmaktadır. Gıda, ev gereçleri, kozmetik, bebek ürünleri ve daha birçok ürün grubundan oluşan geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. BİM MARKET, her hafta farklı ürünleri indirimli olarak satmaktadır ve bu sayede müşterilerine ekonomik avantajlar sunar.
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