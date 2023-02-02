BİM'de sevgililer günü indiriminde yok yok! Fiyatlar geri çekildi 17 TL'den satılacak







BİM 7 ŞUBAT KATALOĞUNDA SEVGİLİLER GÜNÜ TEMASINA AĞIRLIK VERİLDİ!







BİM'İN İNDİRİMLİ KATALOGUNDA NELER VAR?

BİM MARKET NEDİR?



BİM 7 Şubat kataloğunda Sevgililer Günü temasına ağırlık verilen ve 9,50 TL'ye kadar olan indirimli ürünler sunuldu.Her hafta farklı ve müşterilerinin beğenisini kazanan ürünleri raflara dizen BİM indirimleri sızdı! Sevgililer Günü öncesinde yayımlanan BİM 7 Şubat kataloğu çok ilgi gördü ve resmen efsane Şubat kampanyası başlamış oldu. Herkesin alsın diye fiyatlar 9,50TL'ye kadar düştürüldü.BİM, 7 Şubat kataloğunda Sevgililer Günü temasına odaklanmış ve tatlı malzemelerden hediye ürünlerine, çorap seçeneklerine kadar çok sayıda ürün satışa sunmuştur. Dr. Oetker ürünleri arasında Pastamilan Pasta Keki, Tadıtam Mini Cheesecake, Dr. Oetker Pasta Süsü Gümüş İnci Kalp, Dr. Oetker Karbonat, Dr. Oetker Pasta Süsü Şekerli Çubuk-Kakaolu Çubuk, Dr. Oetker Hazır Tatlı Sos, Dr. Oetker Meyveli Sos, Dr. Oetker Aromalı Şeker Toz Karışımı, Dr. Oetker Pastacı Kreması + Pasta Jölesi Kırmızı, Dr. Oetker Jelatin, Dr. Oetker Çikolata Şelalesi, Dr. Oetker Profiterol, Dr. Oetker Wolke Kek, İçim Yarım Yağlı Yoğurt, İçim Ayran, Dost%0,1 Yağlı Süt, İçim Labne bulunmaktadır. Ayrıca Omo Active Oxygen Toz Deterjan, Yumoş Şakayık Konsantre Yumuşatıcı, Finish Bulaşık Makinesi Temizleyicisi, Porçöz Mutfak-Banyo Sprey, Viking Çamaşır Yumuşatıcısı, Neutrogena Yüz Temizleme Jeli, Neutrogena Günlük Peeling Jel, Neutrogena Temizleyici Tonik, Claderm Kil Maskesi, Naturalove Peeling ve Maske Fırçası, Naturalove Dekoratif Led Işık Zinciri, Elseve Şampuan, Powerkey Led Ampul, Eyüp Sabri Tuncer Sprey Kolonya da indirimde sunulmaktadır. Ürün çeşitleri arasında Desenli Soket Çorap, Kışlık Soket Çorap, Okey Nirvana Prezervatif, Gloss Zirkon Taşlı Kolye, Gloss Zirkon Taşlı Shoppingmode Küpe, Gloss Zirkon Taşlı Yüzük 3’lü, Naturalove Peluş Saç Bandı, Naturalove Yan Toka 2’li, Dermokil Kağıt Yüz Bakım Maskesi, Dermokil Boneli Saç Maskesi Çeşitleri, Dermokil El/Ayak Maske Çeşitleri, Dermokil Vücut Maskeleri Çeşitleri, Golden Rose Oje, Golden Rose Maskara, Golden Rose Likit Ruj, Makeover Sıvı Allık gibi ürünler yer alıyor.BİM MARKET, Türkiye'de hizmet vermekte olan bir discount market zinciridir. Perakende sektöründeki hızlı büyümesi ve müşteri memnuniyetine odaklanan yaklaşımı ile tanınmaktadır. BİM MARKET, en yüksek kalitede ürünleri en düşük fiyatlarla sunma amacıyla kuruldu. BİM MARKET, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde bulunan yaklaşık 10,000 mağazası ile müşterilerine hizmet vermektedir. BİM MARKET, günlük ihtiyaçlarınız için gerekli olan tüm ürünleri tek bir çatı altında sunmaktadır. Gıda, ev gereçleri, kozmetik, bebek ürünleri ve daha birçok ürün grubundan oluşan geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. BİM MARKET, her hafta farklı ürünleri indirimli olarak satmaktadır ve bu sayede müşterilerine ekonomik avantajlar sunar.