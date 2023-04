BİM'de temel ihtiyaç indirimi başladı! Yoğurttan peynire fiyatlar düştü: 18 Nisan'da...

BİM 18 NİSAN 2023 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER







BİM marketlerinde her salı ve cuma günü düzenlenen aktüel ürün kampanyalarının bu haftaki listesi de açıklandı. 18 Nisan 2023 tarihinde, müşterilerin beğenisine sunulacak olan ürünler arasında gıda, temizlik, mutfak, teknolojik, tekstil ve giyim kategorilerinde yer alan farklı çeşitler bulunuyor. Salı günü BİM raflarında satışa sunulacak indirimli ürünler arasında gıda ürünleri öne çıkıyor. Müşterilerin bütçe planlaması yapabilmeleri için her salı ve cuma günü düzenlenen bu kampanyaları takip etmeleri, birbirinden çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla satın almalarını sağlayacaktır.