BİM'de yeni hafta indirimli ürünler açıklandı! BİM yeni haftaya bomba indirimlerle giriyor! İşte 21 Şubat Salı BİM indirim listesi ve ürünleri







Efor 1 kg platinum siyah çay fiyatı 65 TL

Herby 20’li fit bitki çayı fiyatı 22.50 TL

Eti burçak Hindistan cevizli kremalı bisküvi fiyatı 22.50 TL

Tamek ketçap 16 fiyatı TL

Tamek mayonez fiyatı 23.50 TL

Sarıyer 2,5 L portakal aromalı gazlı içecek fiyatı 16.50 TL

Didi 2,5 L şeftali aromalı içecek fiyatı 16.50 TL

Booza tahıllı meyveli içecek fiyatı 9.75 TL

Swissalps sütlü İsviçre çikolatası fiyatı 18 TL

Swissalps fındıklı İsviçre çikolatası fiyatı 18.50 TL

Tadelle bitter çikolata fiyatı 19.50 TL

Eti cin portakal jöleli granüllü bisküvi fiyatı 22 TL

Eti limonlu haşhaşlı mini topkek fiyatı 13.75 TL

Eti kakaolu portakallı mini topkek fiyatı 13.75 TL

Eti Hindistan cevizli popkek fiyatı 15.75 TL

Biscolata pia frambuaz dolgulu kek fiyatı 12.75 TL

Biscolata pia limon dolgulu kek fiyatı 12.75 TL

Biscolata nirvana Hindistan cevizli gofret fiyatı 17.50 TL

Biscolata nirvana fındıklı gofret fiyatı 17.50 TL

Biscolata mood bitter krema dolgulu bisküvi fiyatı 19.50 TL

Biscolata mood Hindistan cevizi dolgulu bisküvi fiyatı 19.50 TL







BİM, her hafta Salı günleri indirimli ürünlerini vatandaşla buluşturuyor. Bu hafta da BİM, Salı günü için aktüel ürünlerini açıkladı. Vatandaşlar, Salı gününü iple çekerek alacakları ürünlerin listesini hazırlamaya başladılar.Burada listelenen ürünler arasında çay, bitki çayı, bisküvi, ketçap, mayonez, gazlı içecek, meyveli içecek, çikolata ve kek gibi birçok çeşit bulunuyor. Özellikle Efor marka platinum siyah çay, Herby fit bitki çayı, Eti burçak Hindistan cevizli kremalı bisküvi, Tamek ketçap ve mayonez gibi ürünler oldukça popüler. Ayrıca Sarıyer portakal aromalı gazlı içecek, Didi şeftali aromalı içecek, Booza tahıllı meyveli içecek, Swissalps sütlü İsviçre çikolatası, Swissalps fındıklı İsviçre çikolatası, Tadelle bitter çikolata, Eti cin portakal jöleli granüllü bisküvi ve Eti limonlu haşhaşlı mini topkek de oldukça lezzetli seçenekler arasında yer alıyor. Bu ürünler indirimli fiyatlarıyla kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor...