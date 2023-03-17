BİM'de yoğurt, salam, et indirimi başladı! 21 Mart'ta giden eli kolu dolu çıkacak: İşte kaçırılmaz o fiyatlar!







21 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ







Vatandaşlar marketlerin yüksek fiyat artışları sebebiyle alışveriş yapmadan önce indirimleri internet üzerinden takip ediyor. Peki 21 Mart BİM aktüel ürünler neler olacak? Fiyatlar nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.BİM tarafından her hafta düzenli şekilde müşterilere sunulan aktüel ürünler devam ediyor. 21 Mart günü birçok farklı kategoride ve uygun fiyatlarla satılacak aktüel ürünler ve fiyatlar şu şekilde;-5 kilogram Dost marka yoğurt 97.50 TL -1.5 litre Dost marka ayran 22.50 TL -200 ml Dost marka ayran 4.50 TL -1 litre Dost marka çikolatalı süt 25 TL -1 litre Dost marka yüzde 0.1 yağlı süt 14.75 TL -200 ml Dost marka krema 8.50 TL -330 ml Dost marka badem aromalı içecek 12.50 TL -Mezzet marka revani tatlı 25 TL -Fitomar marka 100 ml Hindistan cevizi yağı 47.50 TL -Fitomer marka 100 ml sarı kantaron yağı 47.50 TL -Fitomer marka 100 ml çörek otu yağı 47.50 TL -Fitomer marka bitki çayları 26.50 TL -Sek marka milkshake 13.50 TL -Kerem marka 200 gram bal kaymak 34.50 TL -Pek Food marka 330 gram lahmacun 39.50 TL -Sahan marka 350 gram içli köfte 59.50 TL -Erpiliç marka dondurulmuş piliç but 32.90 TL -Banvit marka 700 gram nugget 39.50 TL -Namet marka 500 gram soslu dana döner 57.50 TL -Dost marka 400 gram çiftlik kaşkaval peynir 65 TL -Cumhuriyet marka 90 gram pastırma 38.50 TL -Erpiliç marka 700 gram piliç sosis 39.50 TL -Maret marka 100 gram dana kavurma 35.50 TL -Danet marka dana salam 28.50 TL -Danet marka 70 gram dana füme kavurga 29.50 TL -Miofit marka spor sütyeni 87.50 TL -Miofit marka spor toparlayıcı tayt 87.50 TL -Pırlanta marka sütyen takım 119 TL -Casilli marka toparlayıcı külot 29.50 TL -Casilli marka özel gün külodu 59.50 TL -Casilli marka sporcu boxer 39.50 TL -Casilli marka sporcu büstiyer 59.50 TL -Ledolat marka uzaktan kumandalı led 85 TL -Comfort marka 2'li erkek çorap 25 TL -Comfort marka erkek kadın çorap çeşitleri 11.50 TL -Comfort marka 2'li erkek soket çorap 24.50 TL -Comfort marka 2'li kadın soket çorap 19.50 TL -Slip çamaşır 19.50 TL -Orkid marka günlük ped 45 TL -Orkid marka gece pedi 59.50 TL -Neutrogena 75 ml vücut losyonu 32.50 TL -Cire Aseptine marka 150 ml vazelin 22.50 TL -Yüz kesesi 19.75 TL -Banyo kesesi 29.50 TL -Dualpeeling marka kese ve sabunluk 29.50 TL -Philips marka ince pil 45 TL -Philips marka kalem pil 45 TL -Fairy marka 1.5 litre sıvı bulaşık deterjanı 39.50 TL -Hyper Hypo marka çamaşır suyu 14.75 TL -Miss marka bulaşık deterjanı 39.75 TL