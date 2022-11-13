Aktüel
13 Kasım 2022 - 16:20

BİM'den indirim üstüne indirim! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor bu kadar indirim de olmaz dedirtti! 15 Kasım BİM aktüel ürün kataloğu

En büyük market zincirlerinin başında gelen BİM, indirimden indirime koşmaya devam ediyor. Farklı ürünleri hafta hafta indirime sokarken vatandaşlar market önünde kuyruk oluşturmaya başladı bile. BİM 15 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İşte detaylar...

Aktüel
13 Kasım 2022 - 16:20
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BİM'den indirim üstüne indirim! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor bu kadar indirim de olmaz dedirtti! 15 Kasım BİM aktüel ürün kataloğu
BİM marketleri hafta da iki gün aktüel ürünlerin tanıtımını yapıyor. Salı ve Cuma günleri dev indirime giren ürünler ise katalog sayesinde vatandaşlarla buluşuyor. Bunun üzerine bu haftaki 15 Kasım Salı gün kataloğu ise yayınlandı. Kozmetik ürünlerden tekstile kadar birçok ürün indirimde. İşte, 15 Kasım 2022 BİM Aktüel kataloğu haberimizde

15 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

Dost 1 Litre Salep 24,50 TL,

Dost 500 ml Krema 29,50 TL,

Kerem 700 gr Labne 59,50 TL,

Dost 1 Litre Barista Sütü 19,50 TL,

Aknaz 700 gr Tava Peyniri 44,50 TL,

Dost 1000 gr Light Yoğurt 19,50 TL,

Kerem 200 gr Ballı Kaymak 29,50 TL,

Dost 1000 gr Laktozsuz Yoğurt 19,50 TL,

Dost 500 gr Çiftlik Kolot Peyniri 64,50 TL

knaz 250 gr Gurme Tulum Peyniri 34,50 TL,

Dost Çiftlik 450 gr Mozarella Peyniri 59,50 TL,

Aknaz 200 gr Çiftlik Rende Mozarella 34,50 TL,

Aknaz Gurme 250 gr Yöresel Peynir Seti 36,50 TL, Üçköşem Cheddarlı 200 gr Üçgen Peynir 24,50 TL,

Aknaz 500 gr Lokum Kıvamında Beyaz Peynir 39,50 TL, Aknaz 450 gr Gurme Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 59,50 TL

Casilli Sütyen 79 TL,

Casilli Sütyen-Slip Takım 69 TL,

15 Kasım BİM karaloğu

Tutku Bikini Slip 12,50 TL,

Comfort Family Kadın Çorap 9,50 TL,

Comfort Family Erkek Çorap 12,50 TL,

Penti 40 Denye Külotlu Çorap 22,50 TL,

Seher Yıldızı Kadın Bato Külot 16,50 TL,

Seher Yıldızı Karma Erkek Boxer 23,50 TL,

Penti 40 Denye Pantolon Çorabı 12,50 TL,

Seher Yıldızı Karma Kadın-Erkek Atlet 23,50 TL, Comfort Family Kız-Erkek Çocuk Çorap 7,50 TL,

Golden Rose Oje 15,50 TL,

Rbl 15 ml Dudak Nemlendirci 19,50 TL,

Rbl 150 ml Vücut Kremi 39,50 TL,

Rbl 250 ml Saç Maskesi 36,50 TL,

Rbl 100 ml Vücut Yağı 39,50 TL,

Golden Rose Maskara 39,50 TL,

Golden Rose Lip Gloss 34,50 TL

Naturalove 10'lu Makyaj Süngeri Seti 27,50 TL,

Gloss Küpe 19,50 TL,

Gloss Kolye 19,50 TL,

Naturalove Led Işık Zinciri 59 TL,

Naturalove 330 ml Kupa 89 TL,

Naturalove 5'li Metal Kutulu Makyaj Fırça Seti 59 TL, Zeka Küpü 19,50 TL,

Colgate Diş Fırçası 22,50 TL

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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