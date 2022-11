BİM’den şaşırtan indirimler! Duyanlar akın akın marketlere koşuyor, torbalar indirimlerle doluyor! BİM 22 - 25 Kasım 2022 indirim kataloğu yayınlandı

BU HAFTA BİM'DE HANGİ ÜRÜNLER SATILACAK?







Her hafta farklı ürünlerde indirim yapan BİM önümüzdeki hafta marketlerde yer alan indirim ürünleri açıkladı. 22-25 Kasım tarihleri arasında BİM marketlerde satışa sunulacak olan indirim ürünleri belli oldu.İşte BİM 22-25 Kasım 2022 indirim ürünleri…Haftanın indirimleri açıklanırken bu hafta BİM marketlerde müşterileri karşılayacak olan indirim ürünleri şu şekildedir:BİM'de bu hafta Mara Saç Kremi 250ml 24.50TL. BİM'de bu hafta Mara Saç Kremi 250ml 24.50TL. Mara At Kuyruğu Bitkisi Şampuanı 500ml 44.50TL Golden Rose Maskara 38.50TL Golden Rose Lip Gloss 34,50 TL Golden Rose Oje 15,50TL Dermokil Micellar Makyaj Temizleme Suyu 400ml 24,50TL Dermokil Yüz Temizleme Jeli 300ml 24,50TL Dermokil Jel Yüz Maskesi 75ml 24,50TL Nivea Nemlendirici Krem 50ml 49TL Naturalove At Kılı Fırça 55TL Claderm Kil Maskesi 20ml 4.75TL Naturalove Pelüş Ayak Isıtıcı 99TL Naturalove Pelüş Sıcak Su Torbası 69TL Aynalı Kutulu Mini Makyaj Fırçası Seti 5'li 59,50TL Naturalove Anahtarlık 24,50TL Angie Vücut Losyonu 250ml 27,50TL Angie Vücut Spreyi 260ml 35,50TL Dream Air Bambu Çubuklu Oda Kokusu 100ml 39,50TL Bolero Şönil Çorap 27,50TLNaturalove Toka 3'lü 22,50TL Naturalove Figürlü Lastik Toka 22,50TL Naturalove Çıt Çıt Toka 14,50TL Naturalove Taç 28,50TL Naturalove Kıskaç Toka 24,50TL Naturalove Saç Bandı 22,50TL Naturalove 2’li Çocuk Örgü Yan Toka 22,50TL JBL C50 Kulaklık 119TL. JBL C50 Kulaklık 119TL. TCL 55' 4K Ultra HD Android Led TV 9.999TL Philips FC9330 Süpürge 2.199 TL Realme C11 2/32 GB Cep Telefonu 2.949 TL Realme C21Y 4/64 GB Cep Telefonu 3.899 TL Huawei Watch GT 2 Akıllı Saat 2.599 TL Philips Buharlı Ütü 799TL Fakir Dijital Baskül 199TL Polosmart Akım Korumalı 3Usble Tekli Duvar Prizi 99TL Polosmart Saç Sakal Düzeltme Makinesi 129TL Tefal Wok Tava 28cm 299TL Kumtel Airfryer Yağsız Fritöz 1.799TL Tefal Krep Tavası 25cm 199TL Fakir Belnder Seti 799TL Güral Porselen Demlik 119TL Chef's Pro Karnıyarık Tenceresi 22cm 129TL Orta Boy Çaydanlık 279TL Benante Porselen Çay Tabağı 6'lı 79TL LAV Alya Çay Seti 12 Parça 99TL LAV Meşrubat Bardağı 3'lü 42,50TL LAV Su Bardağı 3'lü 39,50TL LAV Şekerlik / Reçellik 24,50TL Paşabahçe Renkli Casablanca Kahve Fincanı 99TL Glass in love Altın Simli Çift Cidarlı Borosilikat Kupa 79TL Desenli Kahve Bardağı 500 ml 4,75TLAhşap Kulplu Metal Tepsi 79TL Çok Amaçlı Mutfak Makası 34,50TL Paslanmaz Süzgeç 17 cm 24,50TL Silikon Tutacak 14,50TL Okyanus Tek Fiyat Plastik Ürünler 9,90TL. Okyanus Tek Fiyat Plastik Ürünler 9,90TL. Kumtel Mikser Mutfak Şefi 1.449TL Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 49,50TL 6+1 Pasta Servis Seti 119TL İki Katlı Kurabiyelk 89TL Cam Kase 3'lü 39TL Çay Tabağı 6'lı 69TL Ayaklı Kek Tabağı 32cm 79TL Paşabahçe Billa Patisserie 3 Katlı Saklama Kabı 79TL Paşabahçe Patisserie Büyük Boy Servis Tabağı 49,50TL Rakle Ölçü Bardağı 300cc 15TL Benante Sufle Kabı 10cm 17,50TL Merdane 47,50TL Yağ - Sos Şişesi 700ml 15TL LAV Misket Tatlı Sunumluğu 175cc 49TL Glass in Love 3 Katlı Cam Sunumluk 129TL Ölçülü Silikon Hamur Matı 69TL Krema Pompası 13,50TL Hamur Porsiyonlayıcı 57,50TL Un Eleği 18,50TL İçi Kürklü Eva Terlik 109TL. Slazanger Kadın Uzun Fermuarlı Polar Üst 125 TL Slazanger Erkek Uzun Fermuarlı Polar Üst 125TL Slazanger Çocuk Uzun Fermuarlı Polar Üst 99TL Kadın Welsoft Kapüşonlu Sweat 99TL Kadın Desenli Polar Alt 59TL Erkek Polar Bere 34,50TL Kadın Ponponlu Bere 39,50TL Erkek Polar Boyunluklu Bere 34,50TL Penti Termal Külotlu Çorap 59TL Kadın Peluş Çapraz Terlik 37,50TL Mini Bal Kabağı 19,50TLBenante 9 Parça Kahvaltı Seti 199TL Molinella Dertsiz Masa Örtüsü 99TL Benante Fanuslu Kahvaltılık 149TL Benante Kupa 129TL Kapı Önü Paspası 40x60 cm 12,50TL Çok Amaçlı Bez Çanta 29,50TL Molinella Fırın Eldiveni 15TL Kırlent Kılıfı 37,50TL Runner 52,50TL