GÜNDEM
19 Kasım 2022 - 19:43

BİM'den şaşırtan indirimler! Duyanlar akın akın marketlere koşuyor, torbalar indirimlerle doluyor! BİM 22 - 25 Kasım 2022 indirim kataloğu yayınlandı

Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren BİM zincir marketleri yeni indirim ürünlerini yayınladı. Birbirinden farklı ürünlerle müşterilerin yüzünü güldüren BİM bu kez indirimleriyle herkesi şaşırtıyor. İndirimleri duyanlar kulaklarına inanamıyor. İşte BİM 22-25 Kasım 2022 indirim ürünleri…

GÜNDEM
19 Kasım 2022 - 19:43
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BİM’den şaşırtan indirimler! Duyanlar akın akın marketlere koşuyor, torbalar indirimlerle doluyor! BİM 22 - 25 Kasım 2022 indirim kataloğu yayınlandı


Her hafta farklı ürünlerde indirim yapan BİM önümüzdeki hafta marketlerde yer alan indirim ürünleri açıkladı. 22-25 Kasım tarihleri arasında BİM marketlerde satışa sunulacak olan indirim ürünleri belli oldu.İşte BİM 22-25 Kasım 2022 indirim ürünleri…

BU HAFTA BİM'DE HANGİ ÜRÜNLER SATILACAK?

Haftanın indirimleri açıklanırken bu hafta BİM marketlerde müşterileri karşılayacak olan indirim ürünleri şu şekildedir:



BİM'de bu hafta Mara Saç Kremi 250ml 24.50TL.

BİM'de bu hafta Mara Saç Kremi 250ml 24.50TL.

Mara At Kuyruğu Bitkisi Şampuanı 500ml 44.50TL

Golden Rose Maskara 38.50TL

Golden Rose Lip Gloss 34,50 TL

Golden Rose Oje 15,50TL

Dermokil Micellar Makyaj Temizleme Suyu 400ml 24,50TL

Dermokil Yüz Temizleme Jeli 300ml 24,50TL

Dermokil Jel Yüz Maskesi 75ml 24,50TL

Nivea Nemlendirici Krem 50ml 49TL

Naturalove At Kılı Fırça 55TL

Claderm Kil Maskesi 20ml 4.75TL

Naturalove Pelüş Ayak Isıtıcı 99TL

Naturalove Pelüş Sıcak Su Torbası 69TL

Aynalı Kutulu Mini Makyaj Fırçası Seti 5'li 59,50TL

Naturalove Anahtarlık 24,50TL

Angie Vücut Losyonu 250ml 27,50TL

Angie Vücut Spreyi 260ml 35,50TL

Dream Air Bambu Çubuklu Oda Kokusu 100ml 39,50TL

Bolero Şönil Çorap 27,50TL

BİM Katalog1

Naturalove Toka 3'lü 22,50TL

Naturalove Figürlü Lastik Toka 22,50TL

Naturalove Çıt Çıt Toka 14,50TL

Naturalove Taç 28,50TL

Naturalove Kıskaç Toka 24,50TL

Naturalove Saç Bandı 22,50TL

Naturalove 2’li Çocuk Örgü Yan Toka 22,50TL

JBL C50 Kulaklık 119TL.

JBL C50 Kulaklık 119TL.

TCL 55' 4K Ultra HD Android Led TV 9.999TL

Philips FC9330 Süpürge 2.199 TL

Realme C11 2/32 GB Cep Telefonu 2.949 TL

 Realme C21Y 4/64 GB Cep Telefonu 3.899 TL

Huawei Watch GT 2 Akıllı Saat 2.599 TL

Philips Buharlı Ütü 799TL

Fakir Dijital Baskül 199TL

Polosmart Akım Korumalı 3Usble Tekli Duvar Prizi 99TL

Polosmart Saç Sakal Düzeltme Makinesi 129TL

Tefal Wok Tava 28cm 299TL

Kumtel Airfryer Yağsız Fritöz 1.799TL

Tefal Krep Tavası 25cm 199TL

Fakir Belnder Seti 799TL

Güral Porselen Demlik 119TL

Chef's Pro Karnıyarık Tenceresi 22cm 129TL

Orta Boy Çaydanlık 279TL

Benante Porselen Çay Tabağı 6'lı 79TL

LAV Alya Çay Seti 12 Parça 99TL

LAV Meşrubat Bardağı 3'lü 42,50TL

LAV Su Bardağı 3'lü 39,50TL

LAV Şekerlik / Reçellik 24,50TL

Paşabahçe Renkli Casablanca Kahve Fincanı 99TL

Glass in love Altın Simli Çift Cidarlı Borosilikat Kupa 79TL

Desenli Kahve Bardağı 500 ml 4,75TL

BİM katalog2

Ahşap Kulplu Metal Tepsi 79TL

Çok Amaçlı Mutfak Makası 34,50TL

Paslanmaz Süzgeç 17 cm 24,50TL

Silikon Tutacak 14,50TL

Okyanus Tek Fiyat Plastik Ürünler 9,90TL.

Okyanus Tek Fiyat Plastik Ürünler 9,90TL.

Kumtel Mikser Mutfak Şefi 1.449TL

Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 49,50TL

6+1 Pasta Servis Seti 119TL

İki Katlı Kurabiyelk 89TL

Cam Kase 3'lü 39TL

Çay Tabağı 6'lı 69TL

Ayaklı Kek Tabağı 32cm 79TL

Paşabahçe Billa Patisserie 3 Katlı Saklama Kabı 79TL

Paşabahçe Patisserie Büyük Boy Servis Tabağı 49,50TL

Rakle Ölçü Bardağı 300cc 15TL

Benante Sufle Kabı 10cm 17,50TL

Merdane 47,50TL

Yağ - Sos Şişesi 700ml 15TL

LAV Misket Tatlı Sunumluğu 175cc 49TL

Glass in Love 3 Katlı Cam Sunumluk 129TL

Ölçülü Silikon Hamur Matı 69TL

Krema Pompası 13,50TL

Hamur Porsiyonlayıcı 57,50TL

Un Eleği 18,50TL

İçi Kürklü Eva Terlik 109TL.

Slazanger Kadın Uzun Fermuarlı Polar Üst 125 TL

Slazanger Erkek Uzun Fermuarlı Polar Üst 125TL

Slazanger Çocuk Uzun Fermuarlı Polar Üst 99TL

Kadın Welsoft Kapüşonlu Sweat 99TL

Kadın Desenli Polar Alt 59TL

Erkek Polar Bere 34,50TL

Kadın Ponponlu Bere 39,50TL

Erkek Polar Boyunluklu Bere 34,50TL

Penti Termal Külotlu Çorap 59TL

Kadın Peluş Çapraz Terlik 37,50TL

Mini Bal Kabağı 19,50TL

BİM katalog3

Benante 9 Parça Kahvaltı Seti 199TL

Molinella Dertsiz Masa Örtüsü 99TL

Benante Fanuslu Kahvaltılık 149TL

Benante Kupa 129TL

Kapı Önü Paspası 40x60 cm 12,50TL

Çok Amaçlı Bez Çanta 29,50TL

Molinella Fırın Eldiveni 15TL

Kırlent Kılıfı 37,50TL

Runner 52,50TL

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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