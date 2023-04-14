BİM'e en erken giden indirimli ürünleri poşet poşet alacak! 6 tanesi 65 TL'ye satışa çıktı: Bu fiyata bir daha bulunmaz fırsat!

DSÖ, mevcut verilere dayanarak, H3N8 virüsünün insanlar arasında kolayca yayılma özelliği bulunmadığı ve ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde yayılma riskinin düşük olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte, virüsün gelecekteki evrimi ve yayılma potansiyeli dikkatle izlenmelidir. Halk sağlığı yetkilileri, hastalık kontrol ve önleme önlemleri konusunda duyarlı olmalı ve güncel verilere dayalı olarak uygun önlemler almaya devam etmelidir.

BİM, 14 Nisan tarihli aktüel ürünler kataloğunda birçok farklı üründe indirimler sunuyor. İşte detaylar:

Elektrikli Ürünler:

HP Notebook 7N4W2AA (9.999 TL)

Tanklı Yazıcı 516 AIO (3.999 TL)

Bilgisayar Sırt Çantası (399 TL)

Bluetooth Wireless Klavye (399 TL)

Cep Telefonu (3.599 TL)

Wireless Mouse PSWM19 (59 TL)

43 İNÇ FHD ANDROID TV (3.999 TL)

Elektrikli Süpürge (1.799 TL)

Ütü ve Kırışık Giderici (449 TL)

Polosmart Akım Korumalı 3 USB 3’lü Priz (139 TL)

Philips Sakal Düzeltici (279 TL)

Polosmart Akıllı Bileklik (129 TL)







Giyim Ürünleri:

Kot Gömlek Erkek (189 TL)

Gömlek Erkek (199 TL)

Kot Şort Erkek (129 TL)

İnce Kot Pantolon Kadın (149 TL)

İnce Kot Pantolon Erkek (159 TL)

Kot Ceket Kadın (225 TL)

Ev ve Mutfak Ürünleri:

Kapitone Omuz Çantası (189 TL)

Seyahat Çantası (289 TL)

Airfryer (1.799 TL)

Otomatik Türk Kahve Makinesi (499 TL)

Wok Tava (129 TL)

Sütlük (57 TL)

Porselen Kahve Fincan Takımı (79 TL)

Çay Bardağı 6’lı (65 TL)

Düdüklü Tencere Seti (429 TL)

Kahve Yanı Su Bardağı (69 TL)







Bu listede yer alan ürünler, BİM'in 14 Nisan Cuma gününden itibaren indirimli olarak satışa sunulacak. Ürün ve fiyatlar, mağazalara göre değişiklik gösterebilir...