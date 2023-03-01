BİM'e giden mutfak alışverişini ucuza getirecek! Peynir, zeytin indirimli fiyatlarıyla satışta







BİM TEMEL ÜRÜNLERİNDE İNDİRİM DEVAM EDİYOR! PEYNİRDEN SUCUĞA KADAR STOKLAR BİTMEDEN YETİŞ!







28 ŞUBAT 2023 SALI AKTÜEL KATALOG

BİM marketlerin aktüel katalogu web sitelerinde yayınlandı ve birbirinden cazip indirimli ürünler yer aldı. Bu fırsatı kaçırmak istemeyenler, ürünleri tükenmeden acele etmeliler. Katalogdaki indirimli ürünler arasında neler var? Tüm detaylar haberimizde yer alıyor.Birçok markette olduğu gibi BİM marketlerinde de Salı günleri aktüel ürünler raflarda yerini alıyor. Bu haftanın 28 Şubat Salı günü de BİM marketlerinde indirimli ürünler satışa sunuldu. Vatandaşlar, artan fiyatlar nedeniyle indirim haberlerini yakından takip ediyor ve bu fırsatları kaçırmak istemiyorlar. Katalogda yer alan ürünler arasında ev için gerekli olan ürünlerin yanı sıra teknolojik ürünler de bulunuyor. 28 Şubat 2023 Salı günü yayınlanan BİM aktüel katalogunda yer alan ürünler arasında temel gıda ürünleri, ev gereçleri, kişisel bakım ürünleri, elektronik ürünler gibi birçok farklı kategori bulunuyor. Bu indirimlerle birlikte aile bütçelerine katkı sağlamak isteyenler için fırsatlar sunuluyor.BİM marketleri müşterileri için her Salı günü olduğu gibi 28 Şubat 2023 Salı günü de aktüel kataloglarını yayınladı. Bu haftaki katalogda, bütçe dostu fiyatlarla birçok ürün yer aldı. Müşteriler, yarım yağlı ve meyveli yoğurtlar, peynirler, sucuk, salam, tavuk döner dürüm, donmuş ürünler, sütler, bisküviler, ayran, abaza peyniri, meyve suları, çikolatalar gibi birçok ürünü indirimli fiyatlarla satın alabilecekler. Bu fırsatları kaçırmak istemeyenler için alarm kurmanın tam zamanı.