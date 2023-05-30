Dikkat çeken market zincirlerinden biri olan BİM, müşterilerini heyecanlandıran yeni kampanyalarıyla harekete geçti. Son yayımladığı katalogda, oldukça avantajlı fiyatlarla satılacak ürünleri ve güncel indirimleri duyurdu. Pek çok gıda ürününde büyük indirim yapıldı. Uygun fiyatlı ürünler ile vatandaşların cebini bir nebze olsun rahatlatacak. İşte merakla beklenen BİM güncel indirimli ürünler kataloğu...
Aktüel Yaşam
30 Mayıs 2023 - 09:45
BİM'e giden poşet poşet alışveriş yapacak! O ürün sadece 25 TL'ye satışta! BİM 30 Mayıs 2023 kataloğu yüzleri güldürdü
Popüler zincir marketler arasında, kampanyaları en çok araştırılan ve merak edilenlerden biri olan BİM, harekete geçti. Son yayımladığı katalogda, sadece 25 TL'ye satılacak bir ürün ve güncel indirimleri duyurdu. İşte BİM'in güncel indirimli ürünler kataloğu...
Aktüel Yaşam
30 Mayıs 2023 - 09:45