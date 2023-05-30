BİM’e giden poşet poşet alışveriş yapacak! O ürün sadece 25 TL’ye satışta! BİM 30 Mayıs 2023 kataloğu yüzleri güldürdü







BİM AKTÜEL KATALOĞU DUYURULDU







Dikkat çeken market zincirlerinden biri olan BİM, müşterilerini heyecanlandıran yeni kampanyalarıyla harekete geçti. Son yayımladığı katalogda, oldukça avantajlı fiyatlarla satılacak ürünleri ve güncel indirimleri duyurdu. Pek çok gıda ürününde büyük indirim yapıldı. Uygun fiyatlı ürünler ile vatandaşların cebini bir nebze olsun rahatlatacak. İşte merakla beklenen BİM güncel indirimli ürünler kataloğu...